Huracán Milton: Misterioso círculo negro sorprende a residentes de Tampa

Un misterioso círculo negro fue captado en el cielo sobre la Bahía de Tampa, Florida, Estados Unidos (EE. UU.), horas antes de que el huracán Milton tocara tierra. El fenómeno se volvió viral en redes sociales tras ser grabado por el copiloto de un automóvil que transitaba por la carretera en medio de condiciones climáticas adversas.

El video, que dura 16 segundos y ya acumula más de 1.7 millones reproducciones, muestra el círculo oscuro contrastando con las nubes circundantes, acompañado de destellos de luz. Los testigos del avistamiento quedaron sorprendidos al observar este fenómeno inusual en el cielo.

🚨BREAKING: A mysterious black circle was seen flying over Tampa Bay last night before Hurricane Milton made landfall.

What’s your reaction? pic.twitter.com/KOALKxyQob

October 10, 2024