Flick asegura que el gran momento del Barça también es gracias a Xavi

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró respetuoso y elogioso en sus declaraciones sobre su predecesor, Xavi Hernández, durante la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad en el Reale Arena. Flick, que asumió las riendas del equipo tras la salida de Xavi, afirmó que no considera justo hacer comparaciones entre ambos, debido a las “situaciones diferentes” en las que se encuentran, pero destacó la labor del exentrenador culé, subrayando que continuaba su legado de confianza en los jóvenes.

“No es justo comparar mi trabajo con el de Xavi. Son situaciones diferentes. Tengo el máximo respeto por él, porque fue un gran jugador y entrenador”, comentó Flick, añadiendo que Xavi jugó un papel fundamental al dar oportunidades a los jóvenes para debutar en el primer equipo. En este sentido, el técnico alemán aseguró que su filosofía es continuar con esa misma apuesta por los talentos jóvenes que destacó durante la era de Xavi: “Él dio la oportunidad a los jóvenes y hay que darle crédito por ello. Yo estoy continuando en esta línea”.

Flick ya piensa en la Real Sociedad

Durante la misma rueda de prensa, Flick ofreció detalles sobre las novedades en el entrenamiento del Barça. El central Pau Cubarsí entrenó con una máscara de protección tras una reciente lesión, pero el entrenador aseguró que completó la sesión sin problemas y estará disponible para el próximo partido. Por otro lado, el mediapunta Dani Olmo no estuvo presente debido a un malestar, pero Flick confirmó que ya se encontraba mejor tras medicarse y se esperaba que estuviera listo para el domingo. En cuanto al extremo Lamine Yamal, se ejercitó en el gimnasio debido a un trabajo específico de fuerza, tras una carga intensa de partidos en las últimas semanas, con la intención de preservarlo y evitar una sobrecarga.

Flick también habló sobre la importancia de los próximos partidos, haciendo hincapié en que, aunque una victoria contra la Real Sociedad podría afianzar al equipo a la cima de la clasificación, el objetivo es siempre centrarse en el siguiente desafío. “No miramos atrás, nos centramos en el siguiente partido. Hay tres puntos en juego, que son nuestro objetivo, pero no será nada fácil. Tendremos que luchar durante los 90 minutos como un equipo”, comentó Flick.

El técnico también se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo en la reciente victoria 2-5 ante el Estrella Roja en la Liga de Campeones. Flick destacó que lo que más valoró de ese partido fue la solidez y cohesión del Barcelona, que mantuvo su estructura hasta el pitido final. “A diferencia de la segunda parte ante el Espanyol, nos mantuvimos activos y enchufados. Eso es lo que más aprecio”, añadió el entrenador, refiriéndose a la actitud y el esfuerzo colectivo de sus jugadores durante los 90 minutos.

En cuanto al rendimiento individual de algunos jugadores, Flick descartó la posibilidad de que Robert Lewandowski necesite un descanso, afirmando que el delantero polaco está en plena forma. Asimismo, el técnico confirmó que Frenkie de Jong está preparado para disputar un partido entero, demostrando su confianza en el centrocampista neerlandés. Por otro lado, Flick elogió el liderazgo y la experiencia de Íñigo Martínez, un jugador al que considera fundamental para el equipo, destacando su gran rendimiento y su capacidad para guiar a los más jóvenes. “Es un líder. El equipo es joven y es importante tener jugadores experimentados. Los contratos no son mi tarea, pero si sigue jugando así debería ser renovado. Es un jugador muy importante para nosotros”, declaró Flick.

Finalmente, Flick se refirió a la disciplina dentro del vestuario, subrayando que la puntualidad es una norma básica para todos los jugadores del Barça. Aunque no quiso entrar en detalles sobre situaciones pasadas, dejó claro que el respeto mutuo es esencial. “Es la norma. No hablo de lo que ha sucedido en el pasado. Se trata de tener respeto. Si llegas cinco minutos tarde, los otros te tienen que esperar y esto no es respeto”, afirmó el entrenador alemán, reafirmando su enfoque sobre la importancia de la disciplina dentro del grupo.