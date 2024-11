Karol G se pronuncia tras ser señalada de sexualizar a menores en su canción

Karol G se pronunció luego de que su canción “+57” desatara una polémica por la supuesta sexualización de menores de edad. La controversia comenzó después de que se hiciera viral una parte de la letra del tema, en la que se hace referencia explícita a una adolescente de 14 años entrando a una discoteca. La frase que generó la mayor polémica fue: “Una mamacita desde los fourteen; entra a la disco y se le siente el ki; mami, estos shots yo me los doy por ti”. Esta mención a una menor de edad fue interpretada por algunos como un intento de objetivizarla sexualmente.

La letra de la canción, que cuenta con la participación de varios artistas colombianos de renombre, incluyendo a Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd, también contiene otro verso que profundiza la crítica: “Es mucho lo que abajo carga, en el machi no cabe la nalga”. La combinación de estas frases fue vista por muchos como una representación explícita del cuerpo de la menor y su sexualización. El impacto fue inmediato, y las redes sociales se llenaron de comentarios condenando el contenido de la canción.

Karol G ofrece disculpas

En medio de la controversia, Karol G decidió ofrecer una disculpa pública a través de sus redes sociales. En un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 70 millones de seguidores, la cantante expresó su frustración por la interpretación que se hizo de la canción y asumió la responsabilidad por los comentarios hechos en torno a su trabajo.

“Siento mucha frustración por la desinformación que ha circulado, especialmente los supuestos posts falsos que he hecho y eliminado desde Twitter, una cuenta que no uso desde hace más de seis meses”, explicó Karol G. “Quiero aclarar que la letra de la canción se sacó completamente de contexto. Mi intención nunca fue la de dar un mensaje inapropiado. Buscaba celebrar la unión de los artistas y poner a bailar a la gente, sin ningún tipo de intención negativa”.

Karol G también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su rol como artista y la responsabilidad que conlleva. “Me doy cuenta de que aún tengo mucho por aprender. No tenía la intención de generar esta controversia y me siento afectada. Pido disculpas de corazón y agradezco a quienes me han apoyado”, agregó.

Finalmente, la cantante concluyó su comunicado agradeciendo el apoyo de sus seguidores y reiteró su gratitud a los compañeros que participaron en la canción. A pesar de la controversia, Karol G reafirmó que guarda en su corazón la experiencia de la colaboración en ” +57″ y destacó la buena energía con la que trabajaron en el proyecto.