J Balvin habla sobre “+57” y brinda su supuesto significado

La nueva colaboración de grandes artistas colombianos como Karol G, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd y J Balvin, llegó acompañada de polémica y de cuestionamientos por versos que hacen apología de la sexualización de menores, así como críticas porque desconocen la realidad de Medellín y donde hay cifras de explotación sexual infantil muy altas.

La canción ‘+57’, en referencia al prefijo telefónico de Colombia, salió el jueves 7 de noviembre en todas las plataformas digitales.

Sin embargo, la controversia llegó con la publicación de una reseña de la revista Rolling Stone en Español, que alertó que “el aspecto más preocupante de ‘+57’ es su letra. En un momento Feid y Maluma cantan: ‘una mamacita desde los fourteen/Entra a la disco y se siente ki/Mami, estos shots yo me los doy por ti'”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin)

J Balvin habla sobre el lanzamiento

El colombiano explicó cuál es el verdadero significado del sencillo ‘+57’.

Desde su lanzamiento, el tema acumuló más de 10 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube y en el listado global de Spotify ocupando la posición número 15, mientras que en Colombia continúan liderando la primera posición.

De esta colaboración también formó parte J Balvin quien al conocer la controversia que ha dado el tema, comentó: “Creo que esto lo que muestra es la unión, como cuando nos conectamos con un mismo propósito de seguir dando entretenimiento, pero a la vez dejar cualquier tipo de ego que podamos tener y poder reunirnos para demostrar que cuando estamos juntos hacemos la diferencia, creo que ese es el mensaje de la canción”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin)

Después agradeció a Karol G el poder reunir a varios artistas en un mismo tema en estudio “algo que no iba a pasar, sino en este momento, te agradezco Karol por la visión”. Sin embargo no comentó al respecto de la polémica.

Las reacciones por sus declaraciones no tardaron en aparecer, por lo que algunos de sus seguidores comentaron: “Se juntaron para ser apología a la ped*filia. ¡ESTÁN ROMPIENDO!”; “Lo siento mucho, pero qué canción tan horrorosa”; “La verdad no fue lo que se esperaba con tanto talento en ese junte la verdad no me llamo la atención les falto muchachos esta vez”, “Terrible lo que dice la letra”, entre otros.

Mira también: