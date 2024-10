“No me cansaré”: Karol G se luce con atrevido vestido junto a Sevdaliza

Karol G sigue cosechando éxitos y en esta ocasión ha cautivado con su último lanzamiento, “No me cansaré”.

El video, en blanco y negro, captura a ambas artistas en un entorno natural. Además de la canción muchos han elogiado la sensualidad y el atrevido vestido que utiliza la colombiana.

“Una canción para ese amor libre y bonito que nos deja ser nosotrxs mismxs 🤍 Gracias reina por invitarme a ser parte de este proyecto tan especial @sevdaliza 🌷 ‘No me cansaré’ ¡Ya disponible!”, escribió la famosa.

En el clip, Karol G deslumbra con un vestido ajustado y un maquillaje sutil, creando un ambiente íntimo y cautivador. En otras tomas, la artista muestra un toque de fantasía con alas pequeñas y poses provocativas.

“Me quiere como soy, no trata de poseerme… por eso no me cansaré”, dice una de las frases de la canción. Estas letras han desatado especulaciones sobre su relación con Feid, especialmente tras el camino tumultuoso que vivió con Anuel AA.

“No me cansaré” se ha vuelto viral en TikTok y X, generando millones de reacciones. Sin embargo, no todo ha sido aplausos, algunos detractores han criticado a Karol G alegando que ha “dañado” la imagen de Sevdaliza.

Mira también: