Diego Casas pone fecha para su regreso a las canchas

Diego Casas, delantero uruguayo de Comunicaciones, se encuentra actualmente alejado de las canchas debido a una contusión en la cadera izquierda, lesión que ha venido arrastrando durante un par de semanas. La situación lo ha dejado fuera de los planes para el próximo enfrentamiento contra Antigua GFC este miércoles. En una reciente entrevista con Emisoras Unidas, Casas habló sobre su recuperación, sus expectativas para volver a jugar y la difícil temporada que el equipo ha atravesado.

Durante la entrevista, Casas compartió una posible fecha de retorno, dejando en claro su deseo de volver antes de que finalice el torneo:

Aunque la evolución de su recuperación determinará los tiempos exactos, se contempla la posibilidad de que Casas pueda estar disponible para el encuentro contra Cobán la próxima semana, lo que sería una adición importante para el equipo en su esfuerzo por revertir la racha negativa.

El cuadro de Comunicaciones ha experimentado un bajón de rendimiento en esta temporada, registrando hasta diez partidos sin conocer la victoria en los últimos dos meses. Este período de resultados adversos ha generado críticas y preocupación entre la afición y el equipo. Casas, al reflexionar sobre la situación, comentó:

“El jugar cada tres o cuatro días no te da tiempo de pensar mucho, pasamos un bache grupal, aunque futbolísticamente no lo estábamos haciendo mal. La suerte tampoco estuvo de nuestro lado, y al final lo que importan son los resultados, que no se nos dieron. Al final, eso es lo que marca una temporada.”