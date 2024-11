Donald Trump elige a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud

El presidente electo de EE. UU., Donald Trump, eligió al excandidato presidencial Robert F. Kennedy Jr., como nuevo secretario de Salud.

Trump subrayó en su red social, Truth Social, que velar por la salud de los ciudadanos es el puesto más importante de la Administración y destacó que “durante demasiado tiempo los estadounidenses han sido aplastados por el sistema industrial alimenticio y las farmacéuticas que han recurrido al engaño, la desinformación y la manipulación” en cuestiones de salud pública.

El futuro presidente prometió que la Secretaría de Sanidad desempeñará un papel importante a la hora de garantizar que la población esté protegida “de sustancias químicas nocivas, contaminantes, pesticidas, productos farmacéuticos y aditivos alimentarios que han contribuido a la grave crisis de salud” en el país.

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…

Kennedy Jr., en su opinión, se asegurará de “restaurar” esas agencias “devolviéndolas a sus tradiciones de investigación científica de referencia, de estándares altos y de transparencia, para poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas y hacer que EE. UU. vuelva a ser grande“.

El futuro secretario de Salud, a su vez, le agradeció su “valentía y liderazgo” y prometió ser un “servidor público honesto“. “Juntos limpiaremos la corrupción, detendremos la puerta giratoria entre la industria y el Gobierno y devolveremos a nuestras agencias sanitarias su rica tradición de ciencia basada en evidencias. Brindaré a los estadounidenses transparencia y acceso a todos los datos para que puedan tomar decisiones informadas para ellos y sus familias“, dijo en X.

Thank you @realDonaldTrump for your leadership and courage. I’m committed to advancing your vision to Make America Healthy Again.

We have a generational opportunity to bring together the greatest minds in science, medicine, industry, and government to put an end to the chronic…

