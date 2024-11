La NBA se plantea un nuevo formato para el All-Star Game

La NBA está considerando una transformación radical en el formato del All-Star Game para 2025 con el objetivo de revitalizar un evento que, en los últimos años, ha perdido parte de su atractivo y competitividad. Según reportó la cadena ESPN, la liga trabaja en un esquema que incluiría un torneo con cuatro equipos, buscando renovar el interés tanto de jugadores como de aficionados.

El concepto gira en torno a la creación de cuatro equipos, compuestos de la siguiente manera: Tres equipos con jugadores All-Star: Cada uno estaría formado por ocho jugadores seleccionados entre los mejores de la liga. Un cuarto equipo compuesto por los ganadores del Rising Stars Challenge: Este grupo incluiría a novatos, jugadores de segundo año y miembros destacados de la G-League. Los equipos competirían en un formato de “final four”, con dos semifinales y una gran final, ofreciendo un espectáculo competitivo y dinámico.

BREAKING: The NBA is in “serious discussions” on a new, tournament-style format for the 2025 All-Star Game, consisting of three All-Star teams of eight players each and the winner of the Rising Stars game.

The four teams would face each other in matchups – for instance, Team 1… pic.twitter.com/oh5as0nr18

