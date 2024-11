España cierra el 2024 con un triunfo ante Suiza

La selección de España cerró la fase de grupos de la Liga de Naciones con un nuevo triunfo, ante Suiza en el Heliodoro Rodríguez López con los goles de Yemery Pino, Bryan Gil y Bryan Zaragoza en el añadido (3-2), en un partido que fue un banco de pruebas para Luis de la Fuente al estar ya clasificada como primera de grupo para los cuartos de final.

España extendió su racha sin perder en un 2024 inolvidable, en el que conquistó con pleno de triunfos la Eurocopa de Alemania. El tanto de Yeremy Pino, tras un penalti fallado por Pedri a los 32 minutos, fue igualado en una gran acción individual por Joel Monteiro en el 63.

Cinco minutos después Bryan Gil volvía a adelantar a España, en la que debutaron Aitor Paredes, Samu Omorodion y Pablo Barrios, pero un penalti a cinco del final cometido por Fabián, dio el empate a Suiza con el lanzamiento de Zeqiri. En el añadido Bryan Zaragoza generó un penalti que materializó para dar el triunfo con su primer gol como internacional.

🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗧𝗘𝗡𝗘𝗥𝗜𝗙𝗘!! No podíamos no regalaros una victoria, afición. ¡¡Y vaya PARTIDAZOOOO!! 🇪🇸 🆚 🇨🇭 | 3-2 | 90+6’#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/Pfui7MImms — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 18, 2024

Paredes, Samu y Barrios

Aitor Paredes, titular ante Suiza en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, Samu Omorodion y Pablo Barrios, que tuvieron minutos en la segunda parte en el Heliodoro Rodríguez López, aumentaron a 22 los debutantes con la selección española desde el estreno oficial como seleccionador de Luis de la Fuente.

De Joselu Mato, en el estreno oficial en marzo de 2023 de De la Fuente que antes había dirigido un partido en un amistoso con la sub-21 sustituyendo a Luis Enrique y al absoluta por un caso de covid, a Pablo Barrios, el último en debutar, son 22 los futbolistas que se estrenaron con la absoluta en un año y ocho meses.

🆕️🔠¡Enhorabuena Samu Omorodion por el debut con la @sefutbol! Eres el jugador número 8️⃣5️⃣8️⃣ que se enfunda la camiseta de la Selección, desde hoy ese es tu dorsal de #LeyendaEspaña.👏🏼#SomosEspaña🇪🇸 pic.twitter.com/eWLV08b29W — Leyendas España (@leyendasespana) November 18, 2024

Samu: “Es el día más feliz de mi vida”

Samu Omorodion aseguró este lunes, tras su estreno con la selección española absoluta en el triunfo ante Suiza en el Heliodoro Rodríguez López, que es “el día más feliz” de su vida, y se marcó el objetivo de seguir trabajando para ganarse su presencia en los próximos partidos, en marzo de 2025, en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

“Estoy muy contento; es el día más feliz de mi vida. No me lo creo, pero doy gracias a Dios, a mis compañeros y, sobre todo, al míster por la confianza. Estoy muy feliz de haber debutado con la absoluta. Le agradezco a los compañeros por arroparme en todo momento y por como me han recibido. Estoy muy orgulloso por cómo ha sido el debut, pero, sobre todo, contento por la victoria”, dijo en Teledeporte.

Resultados

