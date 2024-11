Países Bajos libera a Frenkie De Jong y Virgil Van Dijk

Frenkie de Jong, centrocampista del FC Barcelona, y Virgil van Dijk, defensa del Liverpool, han sido liberados por el entrenador de la selección de Países Bajos, Ronald Koeman, de la convocatoria para el próximo partido de la Liga de Naciones contra Bosnia y Herzegovina. Esta decisión, que ha sorprendido a muchos, se ha tomado por razones médicas, priorizando el bienestar de los jugadores sobre su participación en el encuentro.

En palabras de Koeman, “Tanto para Frenkie como para Virgil es mejor abandonar la concentración en este momento. Esta decisión se tomó por motivos médicos, obviamente primando los intereses de los jugadores”. A pesar de la relevancia de estos dos futbolistas en el esquema táctico del equipo neerlandés, el técnico no ha convocado a ningún sustituto, lo que subraya la confianza en la plantilla disponible para enfrentar a Bosnia y Herzegovina.

Virgil van Dijk and Frenkie de Jong are not part of the squad for our final group stage game against Bosnia and Herzegovina in the #NationsLeague. ℹ️

@RonaldKoeman: “For both Frenkie and Virgil it is better for them to leave the training camp at this moment. That decision was… pic.twitter.com/EPcqG31Aux

— OnsOranje (@OnsOranje) November 18, 2024