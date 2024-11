Fallece actor de One Tree Hill y The Walking Dead

Paul Teal, actor de cine y televisión reconocido por su participación en la serie juvenil One Tree Hill, falleció a los 35 años tras una lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su agente, Susan Tolar Walters, quien destacó su talento y espíritu amable como cualidades que dejaron una marca imborrable en quienes lo conocieron.

Su prometida, Emilia Torello, también compartió un emotivo mensaje en Instagram:

We are devastated to hear about the loss of the incredibly kind and talented, Paul Teal. He was such a light on & off the show, and he truly will never be forgotten. Our thoughts are with his family & friends, today and everyday. 🤍 pic.twitter.com/lSGr7kzDFn

Teal ganó popularidad por su aparición en la séptima temporada de One Tree Hill en 2010. Bethany Joy Lenz, coprotagonista de la serie, lo recordó con cariño, describiéndolo como alguien que “iluminaba una habitación sin intentarlo”. Lenz lamentó su partida, afirmando que era “demasiado joven para morir”.

Además de su papel en One Tree Hill, Teal participó en diversas producciones, como The Walking Dead: World Beyond, Outer Banks, y películas como Los descendientes: Corazón rebelde. También apareció en el thriller psicológico Aguas profundas, protagonizado por Ben Affleck y Ana de Armas.

Saddened and devastated to hear about the passing of Paul Teal, who played Josh Avery on ‘One Tree Hill’ and was a Wilmington native.

My thoughts and prayers are with Paul’s family and loved ones during this difficult time. Thank you for teaching us not to be afraid of anything. pic.twitter.com/psHqqv6kA0

— OTHDIARY (@OTHdiary) November 18, 2024