Realizan exitoso trasplante de rostro a sobreviviente de grave accidente

En una de las intervenciones más complejas de la medicina moderna, especialistas de la Clínica Mayo, en Estados Unidos, realizaron con éxito un trasplante de rostro a un hombre de 30 años, quien sufrió graves heridas en el rostro hace casi una década.

Esta es apenas la segunda cirugía de este tipo realizada en la clínica de Rochester, Minnesota, y forma parte de los 50 trasplantes faciales efectuados a nivel mundial en las últimas dos décadas. El procedimiento, que duró meses en planificación, incluyó la reconstrucción del 85% del rostro del paciente, integrando tejidos, nervios y músculos donados.

“El trasplante facial no sólo cambia una vida, sino que la devuelve. Aunque no es vital para sobrevivir, lo es para vivir plenamente”, comentó Samir Mardini, director quirúrgico del Programa de Trasplantes Reconstructivos de la clínica.

El paciente, Derek Pfaff, sufrió un accidente en 2014 que lo dejó severamente desfigurado. En ese entonces, los médicos no creían que pudiera sobrevivir, pero tras superar esa etapa crítica, Derek inició un largo camino de cirugías reconstructivas. Durante los últimos 10 años, se sometió a 58 procedimientos que lograron estabilizar su salud, aunque con limitaciones funcionales y estéticas significativas.

Finalmente, sus médicos le recomendaron un trasplante facial, una opción extraordinaria que requería encontrar un donante compatible y un equipo médico altamente especializado.

El trasplante incluyó partes vitales del rostro, como la frente, párpados, nariz, mandíbula superior e inferior, dientes, y todos los músculos y nervios necesarios para restablecer tanto la apariencia como la movilidad facial. El procedimiento involucró a un equipo de más de 80 personas, incluidos seis cirujanos, quienes emplearon tecnologías avanzadas como impresión 3D para planificar cada detalle.

