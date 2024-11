Demandan a Eduardo Yáñez por violentar a famoso actor, “pudo matarlo”

La abogada Mariana Gutiérrez acusó que Eduardo Yáñez presuntamente violentó a Salvador Pineda a tal grado que “estuvo a punto de matarlo”.

Además, ella presentó una demanda en contra el actor por haber ejercido presunta violencia de género en su contra.

Por medio de una transmisión en vivo por el canal de YouTube Gustavo Adolfo Infante, ella reveló detalles de la agresión contra el actor.

Salvador temió por su vida; sin embargo, sólo quedó en un susto porque la agresión no pasó a más ya que un productor intervino.

“Él sentía y tuvo miedo de que lo pudo haber matado: ‘Iba con toda la intención de casi casi lesionarme de tal manera que corriera en riesgo mi vida'”.

“También me dijo que tuvo una fuente que le dijo que estuvo violentando muchos años a Ernesto Alonso, trae una historia de violencia con todo mundo”.

Demanda contra el actor

Mariana recordó que primero tuvo una relación laboral con Eduardo Yáñez, con quien luego tuvo una amistad.

Empezó a trabajar para el protagonista de ‘Destilando amor’ en 2021 porque Tere Anaya, albacea de Ernesto Alonso, lo demandó porque reclamaba el departamento situado en CDMX que él compró al fallecido productor.

Destacó que en ese momento no tuvo inconvenientes con él, pero esto cambió cuando se reunieron en un restaurante y él tuvo un comportamiento inadecuado.

“En el inter de relación laboral y amistad que tuvimos, un día en un restaurante público en el Hotel Ritz Carlton, fui sujeto de una bola de injurias y maltratos de él, donde estaba mucha gente”, aseguró.

Por eso la abogada decidió proceder legalmente para abordar los temas de violencia de género que defiende.

“Le dije que ya no me gustaba cómo me estaba tratando, que yo no era como su asistente con quien lleva años en una relación sentimental; y ahí fue cuando se desató su ira, pero una serie de majaderías que no me atrevo a decirlas”.