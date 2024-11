Nations League: Así quedan las series de cuartos de final

La selección de España se enfrentará en marzo de 2025 a la de Países Bajos en los cuartos de final de la Liga de Naciones, competición en la que defiende el título y en la que si pasa a semifinales se enfrentará en junio al ganador del Croacia-Francia.

El sorteo realizado este viernes por la UEFA en Nyon (Suiza) deparó también los enfrentamientos Dinamarca-Portugal e Italia-Alemania para los cuartos de final, que se jugarán el jueves 20 de marzo y el domingo 23. La fase final de la competición se disputará del 4 al 8 de junio. Si el conjunto de Luis de la Fuente llega a la final será visitante.

España, campeona de la Eurocopa de este año tras ganar a Inglaterra en la final (2-1 entró en el sorteo como cabeza de serie tras haber concluido la fase de grupos de la Liga A al frente del suyo con 16 puntos, 5 victorias y un empate, delante de Dinamarca, Serbia y Suiza, igual que Portugal, Francia y Alemania.

Junto con Alemania y Portugal, ambas con 14 de 18 posibles, son las tres únicas selecciones que no conocen la derrota en la primera fase, con la diferencia de que tanto los lusos como los germanos han empatado dos veces, frente a una única vez por parte de los españoles.

El otro bombo incluyó a los segundos de cada grupo de la Liga A, Croacia, Italia, Países Bajos y Dinamarca. La normativa del sorteo impedía que selecciones que ya habían coincidido en la fase de grupos volvieran a encontrarse en cuartos, por lo que Dinamarca quedó descartada como rival del equipo de Luis de la Fuente para jugarse el paso a las semifinales.

El sorteo de la competición, en la que tras la fase de grupos se confirmó el ascenso a la Liga A de Chequia, Inglaterra, Noruega y Gales y el descenso a la Liga B de Bosnia y Herzegovina, Israel, Polonia y Suiza, definió también las eliminatorias:

Play-offs de la Liga B/C (marzo 2025)

The eight nations in the League B/C play-offs 👀 #NationsLeague pic.twitter.com/7QfT1gBbDz

Play-offs de la Liga C/D (marzo 2026)

Who will secure their place in League C? 👊#NationsLeague pic.twitter.com/ZhkvDcPpEd

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 21, 2024