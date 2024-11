Liam Payne: Investigación revela que cayó del balcón intentando escapar del hotel

La investigación sobre el deceso de Liam Payne continúa y más detalles comienzan a salir a la luz.

El sitio TMZ reportó que el cantante solo intentaba “escapar” a través del balcón del hotel en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, cayó fatalmente.

Al parecer, a él no le gustaba estar “encerrado” en las habitaciones de los hoteles, una secuela de los años que pasó viajando de gira con ‘One Direction’.

Un mes intentó algo similar en una casa de alquiler en Florida. En aquel entonces, usó una manguera de jardín para descender del balcón, tras supuestamente una borrachera.

La tarde del 16 de octubre fue captado en el vestíbulo del Hotel CasaSur Palermo y, según reportes toxicológicos, parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia.

Presuntamente hizo ruido y se mostró alterado, lo que llevó a tres empleados del hotel a cargarlo hasta su habitación.

Las imágenes de vigilancia lo muestran consciente pero forcejeando con los empleados, quienes utilizaron una llave maestra para ingresar a la habitación y luego retiraron un espejo del pasillo, por seguridad.

#TMZ has discovered that #LiamPayne was trying to escape from his hotel when he fell to his death. Harvey talks through all the details we know so far. #RIP https://t.co/z8U8sJOHzY pic.twitter.com/oB5vtcreUk

— TMZ (@TMZ) November 25, 2024