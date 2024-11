Van Dijk afirma que es “decepcionante” no poder ganarle al Real Madrid

Virgil Van Dijk, capitán y pilar defensivo del Liverpool, ha expresado su sentir sobre el complicado historial de su equipo frente al Real Madrid, al que no han logrado derrotar en sus últimos ocho enfrentamientos. En una entrevista con el Liverpool Echo, el defensor neerlandés catalogó como “decepcionante” no haber podido vencer al equipo español, pero aseguró que eso no afecta su enfoque ni su motivación para el próximo encuentro en la UEFA Champions League.

El Liverpool ha enfrentado al Real Madrid en escenarios cruciales durante los últimos años, pero las estadísticas no han estado a su favor. En ese periodo, los Reds acumulan siete derrotas y un empate, incluyendo dolorosos episodios como las finales de la Champions League en 2018 y 2022, además de eliminaciones en fases clave como los octavos de final de 2023 y los cuartos de 2021.

Van Dijk no considera que sea una “revancha”

Van Dijk, quien ha sido parte de algunas de estas derrotas, admitió que este récord es frustrante:

“Nunca les he ganado. Ese récord es decepcionante, así que tenemos que recuperarnos y estar listos para este partido”, comentó.

Aunque el central no estuvo presente en la eliminatoria de 2021 debido a una lesión, sí vivió de cerca las derrotas en las finales y el reciente revés en la temporada pasada.

Van Dijk aseguró que, más allá de la narrativa de revancha que suele rodear estos enfrentamientos, su preparación para un partido de esta magnitud no depende de motivaciones personales:

“Para ser sincero, no necesito el sentimiento de revancha para estar preparado. Es la Champions League. Es un gran partido, un duelo muy bonito para el aficionado neutral, y queremos dominar y conseguir una victoria”.

El defensor también destacó la importancia de estar en su mejor nivel para este encuentro, subrayando que el Liverpool llega con confianza tras un excelente inicio de temporada.

El equipo dirigido por Arne Slot atraviesa un momento destacado en la campaña. Lideran la Premier League con 31 puntos de 36 posibles y han mostrado solidez en la fase de liga de la Champions League, donde han conseguido 12 puntos en cuatro partidos.

Este rendimiento coloca al Liverpool como favorito en el enfrentamiento contra el Real Madrid, aunque Van Dijk y sus compañeros saben que los Blancos, con su historial y mística en esta competición, siempre representan un rival impredecible y peligroso.

El enfrentamiento entre Liverpool y Real Madrid promete ser un espectáculo para los aficionados del fútbol. Para Van Dijk, este es más que un partido: es una oportunidad de cambiar la narrativa y demostrar que su equipo tiene lo necesario para vencer a uno de los clubes más dominantes en la historia del torneo.