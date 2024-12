Elton John confiesa que perdió la vista

El icónico cantante y compositor británico Elton John confesó que no pudo asistir al estreno de su musical The Devil Wears Prada en Londres debido a una infección ocular que ha afectado gravemente su visión en los últimos meses.

Durante una gala benéfica celebrada el domingo, en el marco del estreno del espectáculo para el que compuso la música, el artista de 77 años explicó: “No he podido asistir a muchos ensayos porque, como saben, he perdido visión”. Además, añadió que, aunque le resulta difícil disfrutar del musical visualmente, lo que escuchó le pareció excelente.

🚨 British singer Elton John has revealed that he has completely lost his sight

“As some of you know, I have had problems and now I have completely lost my sight,” he said. pic.twitter.com/dB8IF6d5pR

— The Dibster (@richarddibX) December 2, 2024