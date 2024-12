¿Dónde ver el Mundial de Clubes 2025?

El Mundial de Clubes 2025 promete ser un torneo histórico, y DAZN ha anunciado que será la plataforma encargada de transmitir en directo y de forma gratuita los 63 partidos del campeonato. El evento se celebrará en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio de 2025, con 32 equipos compitiendo en 12 sedes diferentes. La gran final tendrá lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, marcando el cierre de casi un mes de intensa competición.

Este acuerdo, anunciado por DAZN y la FIFA, asegura que los encuentros estarán disponibles globalmente en múltiples idiomas, permitiendo que aficionados de todos los rincones del planeta disfruten del torneo. Además, se contempla la posibilidad de sublicenciar los derechos a cadenas locales en diversos mercados. Según un comunicado conjunto, este es “el torneo de clubes más accesible de la historia”, haciendo énfasis en la inclusión y en la calidad del espectáculo deportivo que ofrecerán los mejores clubes del mundo.

