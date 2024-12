Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez tras críticas, y Belinda lo ataca

Eugenio Derbez ofreció disculpas públicas a Selena Gomez luego de generar controversia con sus comentarios sobre la pronunciación en español de la actriz en la película Emilia Pérez. En un video publicado en su cuenta de TikTok, el actor y comediante reconoció su error y reiteró la importancia de apoyar a la comunidad latina.

La polémica comenzó durante una entrevista con la conductora Gaby Meza, en la que Derbez fue cuestionado sobre la actuación de Selena Gomez en la mencionada película. El actor expresó su desacuerdo con la pronunciación de Gomez en español, afirmando que la película, que está ambientada en México, carecía de autenticidad debido a la ausencia de un elenco de actores nativos de habla hispana.

Poco después, Selena Gomez reaccionó a los comentarios de Derbez a través de las redes sociales, defendiendo su esfuerzo en la película. “Entiendo de dónde vienes. Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Esto no quita la cantidad de trabajo y corazón que puse en esta película”, escribió la cantante y actriz en su cuenta de Instagram.

La controversia no tardó en generar una fuerte reacción en redes sociales. Ante la repercusión de sus palabras, Eugenio Derbez publicó un video en TikTok donde se disculpó sinceramente con Selena Gomez por sus comentarios.

El actor también aprovechó la ocasión para resaltar que Emilia Pérez es una película que merece reconocimiento por su impacto, y lamentó que fuera reducida a comentarios negativos. “Espero que mis palabras no afecten la percepción de la película, que ha sido elogiada en festivales internacionales”, agregó.

Además, la cantante Belinda se unió a la defensa de Selena Gomez, compartiendo un contundente mensaje en sus redes sociales. La intérprete de Luz sin gravedad criticó la frialdad con la que Derbez se expresó sobre la actuación de Gomez, instando a ser más empáticos en las críticas públicas. “Me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena Gomez”, escribió Belinda, añadiendo que las redes sociales deben ser utilizadas para críticas constructivas y no destructivas.

A través de sus historias de Instagram, Belinda también envió un mensaje de apoyo a Selena Gomez, felicitándola por sus logros en la industria. “A lo mejor no te llega este mensaje, pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera. Habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces. Eres una reina”, concluyó la cantante.

Belinda shows support to Selena Gomez after Eugenio Derbez’s comments criticizing her performance in ‘Emilia Pérez’:

“It’s unfortunate that such coldness is expressed about the work and effort of a woman so talented and admirable like Selena, I loved the movie and her acting” pic.twitter.com/UZ4gfxONgP

— Pop Base (@PopBase) December 8, 2024