¡Destapan más casos! Tres hombres acusan a Sean ‘Diddy’ Combs de abuso sexual

Las demandas, que fueron presentadas de forma anónima en un tribunal estatal, se suman a una ola de litigios por agresión sexual contra Sean ‘Diddy’ Combs, productor y ejecutivo discográfico, que también enfrenta cargos federales de tráfico sexual en Nueva York.

Thomas Giuffra, un abogado de Nueva York, presentó las demandas el jueves en nombre de los hombres. El profesional comentó que Combs usó su poder y riqueza para aprovecharse de los acusadores y luego aseguró su silencio mediante amenazas y miedo.

🚨 #BREAKING: Sean “Diddy” Combs has been placed on SUlClDE WATCH, per PEOPLE

This comes just as Diddy’s bail was denied for a 2nd time

Coincidentally, Jeffrey Epstein, who was in the custody of the same jailers who current hold Diddy, “committed su*cide” just days after being… pic.twitter.com/QIrVhLZKQf

— Nick Sortor (@nicksortor) September 20, 2024