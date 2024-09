Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado en un hotel de Nueva York

Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado por agentes federales en Manhattan la noche del lunes, informó un tribunal federal estadounidense.

La imagen del cantante ha caído en picada tras una oleada de demandas por tráfico y acoso sexual, abusos y violación.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, dijo en un comunicado que el arresto se debió a una acusación formal presentada de manera confidencial por su oficina.

Puff Daddy es objeto de varias demandas civiles que lo presentan como un “depredador sexual” y sus residencias fueron allanadas este año por agentes federales.

Su abogado, Marc Agnifilo, dijo se había “reubicado voluntariamente” en Nueva York anticipando los cargos, y se dijo “decepcionado con la decisión”.

Sean ‘Diddy’ Combs afronta varias demandas civiles en las que es retratado como un violento depredador sexual que somete a sus víctimas usando drogas y alcohol.

