UEFA define sede para la fase final de la Nations League 2024-2025

El ganador del emparejamiento de cuartos de final entre Italia y Alemania acogerá la fase final de la actual edición de la Liga de Naciones, según decisión anunciada este lunes por la UEFA tras la reunión de su comité ejecutivo en Lausana (Suiza).

Si Alemania es la vencedora, Stuttgart y Múnich acogerán las dos semifinales y la final de la cuarta edición del torneo, mientras que los estadios de Juventus y Torino en la ciudad de Turín serían las sedes en caso de victoria de la escuadra transalpina.

La UEFA había anunciado previamente que escogería a dos países que se enfrentaran mutuamente en los cuartos, que se disputarán en marzo, para asegurar que una de las selecciones jugará en casa.

Las otras eliminatorias de cuartos de final, también a doble partido, las disputan Países Bajos contra España, Dinamarca contra Portugal y Francia contra Croacia.

España es la vigente campeona de un torneo que Portugal ganó en su primera edición y Francia en la segunda.

