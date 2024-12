¡Rompe el silencio! Javier López explica la razón de su salida de Antigua

El técnico español Javier López rompió el silencio esta tarde en el programa Super Deportivo de Emisoras Unidas y explicó la verdadera razón del cese de sus labores con el equipo de Antigua G. F. C., donde nuevamente, la famosa filosofía y metodología que busca el “Panza Verde” sale a relucir.

Javier López, quien analizó sus seis meses al frente de Antigua G. F. C., donde estuvo en dos frentes: Liga Guate Banrural y Copa Centroamericana 2024, resumió que: “Se hizo, en balance general, dos muy buenos torneos”, y añadió que: “En ambos torneos nos quedamos con las sensaciones que pudimos lograr más”.

#Clausura2024 | 🥑 El técnico español no seguirá al frente de Antigua GFC de cara al próximo torneo Clausura y la Concachampions 2025.https://t.co/gfcpa2ZzFR — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) December 16, 2024

El verdadero motivo del cese de labores

Al ser consultado cuál fue la verdadera causa de su no continuidad con el equipo de Antigua G. F. C., Javier López no dudó en contestar con sinceridad y tocar esos temas que hasta el momento no habían sido públicos:

“Lastimosamente hubo situaciones personales y familiares, por un lado. Javier (López) no vive solo, vive con una esposa, con una hija con necesidades especiales, esto, por un lado; que limaron o afectaron también a la relación profesional”, dijo el estratega europeo.

Continuó: “Por otro lado, también hubo una serie de diferencias con alguna parte de la directiva. Diferencias personales de criterio, de formas, a la hora de establecer el equipo y sus estructuras, que finalmente se decantó porque la directiva me ofreciera la posibilidad de salir del club”.

Por último, en ese tema, López reveló: “No voy a decir que fue una sorpresa porque más o menos ya se deslumbraba en las últimas semanas esos temas personales, familiares míos; unido a cierto descontento de la directiva con ciertos aspectos, a veces no profesionales o personales”.

Javier López dijo que las reuniones ya se hacían en algunas oportunidades con algunas frases elevadas de tono: “En algunas reuniones, algunas discusiones, los tonos fueron demasiados elevados por todas partes, y eso invitaban a desbloquear esa situación (cláusula de recisión)”.

Sobre la cláusula

Javier López calificó su salida como un cese. “Hay que decirlo como es, es un cese. En ambos casos teníamos una cláusula de salida: Si yo en algún momento no estaba a gusto o aparecía un club o proyecto que me parecía más interesante pues abonaba una cantidad y salía del equipo. Y si en algún momento el club, por temas profesionales o diferencias personales entendía que no quería seguir con mi contrato profesional también tenía la potestad de activar esa clausula, como así fue y se cumplió mi salida del club”, sentenció Javier López.