Nicholas Galitzine sorprende con su transformación para “He-Man”

Desde hace algunos años de espera, ya está en ejecución la nueva película en acción real de ‘Masters of the Universe‘, protagonizada por Nicholas Galitzine.

El actor se pondrá en la piel (y los músculos) de He-Man y el Live-action está a cargo de Amazon MGM.

En mayo de este año, el protagonista de “La idea de ti” fue confirmado como el Príncipe Adam de Eternia.

Desde entonces, se ha tomado muy en serio su entrenamiento para transformarse en el fornido héroe de Mattel, lo más seguro es que no salió del gimnasio.

Así se puede comprobar en la foto más reciente que ha compartido en Instagram Stories, donde se puede ver claramente el resultado de su entrenamiento.

La instantánea ha dejado impactados a los fans del intérprete ya que, pese a no ser muy reveladora, deja ver claramente que ha aumentado de tamaño.

En ella lo vemos de pie y sin pantalones junto a un árbol de Navidad, vistiendo una camiseta blanca de manga larga que, sin ser ajustada, evidencia el aumento de su masa muscular.

Además, también se puede apreciar que Galitzine lleva el pelo más largo, como el personaje al que interpreta.

Camila Mendes se une a Nicholas Galitzine

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz interpretará a Teela en la adaptación cinematográfica de Masters of the Universe,

La adaptación de la famosa serie animada de los ochenta está a cargo del director Travis Knight y el guionista Chris Butler para Amazon. El actor será He-Man.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por camila mendes (@camimendes)

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, según una sinopsis previa del estudio, la historia sigue al Príncipe Adam, alias He-Man, quien se estrella en la Tierra en una nave espacial cuando era niño.

Décadas después, regresa a su planeta natal para defenderlo de las fuerzas del mal lideradas por el villano Skeletor.

Para derrotar a Skeletor, descubrir los misterios de su pasado y convertirse en “el hombre más poderoso del universo”.