Nicholas Galitzine será He-Man en la cinta de “Masters of the Universe”

Nicholas Galitzine, quien recientemente participó en la cinta “The Idea of You” junto a Anne Hathaway, interpretará al famoso personaje He-Man.

El joven actor se meterá en la piel de “El hombre más poderoso del universo” dando vida al príncipe Adam en el esperado live-action de “Masters of the Universe”.

Este filme se centrará en el personaje que inspiró la popular línea de juguetes de Mattel en la década de 1980 y la posterior serie He-Man y los amos del Universo.

La producción estará a cargo de Amazon MGM Studios y la empresa Mattel. Además, será dirigida por Travis Knight, el cineasta detrás de Bumblebee y Kubo y la búsqueda del samurái.

Masters of the Universe sigue al Príncipe Adam de Eternia, quien siendo niño se estrella contra la Tierra en una nave espacial.

Décadas después, y bajo la identidad de He-Man, vuelve a su planeta natal para defenderlo de las fuerzas malvadas de Skeletor. Para vencer al poderoso villano, Adam debe descubrir los misterios de su pasado y finalmente abrazar su destino de guerrero.

Carrera del actor

Nicholas Galitzine es un artista británico de 29 años que está ganando rápidamente la atención de Hollywood. Su primer gran proyecto fue Cinderella (2021) un filme en colaboración con Amazon donde interpretó al Príncipe Robert.

A partir de ahí, se convirtió en un colaborador frecuente del estudio, hasta lograr dar el salto a la fama con Rojo, blanco y sangre azul, una cinta LGBT+ que ya prepara su segunda entrega.

El intérprete también fue parte del elenco principal de Corazones malheridos y Bottoms. En 2024, fue el centro de atención de la prensa por coprotagonizar La idea de ti junto a Anne Hathaway.

En la historia, da vida a un exitoso integrante de “la boyband más famosa del momento”, que presenta claras inspiraciones en Harry Styles, por lo que sus clips se viralizaron en plataformas como TikTok.

Masters of the Universe está proyectada para estrenarse en cines el 5 de junio de 2026.