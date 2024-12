Confirman la versión live-action de “Enredados”

Disney continúa con su estrategia de adaptar sus clásicos animados a versiones de live-action, y ahora ha puesto sus ojos en Tangled, conocida en Latinoamérica como Enredados.

La película de la princesa Rapunzel fue un éxito total, tanto que en 2010 fue nominada al Oscar a Mejor Película de Animación.

Según información compartida por Deadline, Michael Gracey, conocido por su trabajo en The Greatest Showman, está en negociaciones para dirigir esta nueva adaptación.

El guion de esta nueva versión ha sido revisado por Jennifer Kaytin Robinson, quien también está a cargo del reinicio de I Know What You Did Last Summer (Sé lo que hiciste el verano pasado) para Sony.

La producción estará en manos de Kristin Burr y Lucy Kitada de Burr! Productions. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el elenco que dará vida a los personajes en esta adaptación.

En la cinta animada participaron Mandy Moore en el papel de Rapunzel, Zacahry Levi como Flynn Ryder y Donna Murphy como Gothel.

Cabe mencionar que en su versión en español latinoamericano, fue estelarizada por dos star talents: la cantante y actriz mexicana Danna Paola y el puertorriqueño Chayanne.

Este fue el debut del intérprete de “Torero” como actor de doblaje, una experiencia que aseguró que le causó mucha ilusión, sobre todo porque sus hijos estaban pequeños.

Detalles de Enredados

Su historia se basa en el cuento de hadas de los Hermanos Grimm sobre la princesa Rapunzel.

La película original sigue a la protagonista, quien ha pasado su vida encerrada en una torre hasta que se une a un ladrón para escapar.

Este filme fue un éxito en taquilla, recaudando más de 590 millones de dólares a nivel mundial y recibiendo una nominación al Oscar por la canción “I See the Light”.

Disney ha mantenido un enfoque constante en la producción de remakes de acción real de sus personajes más queridos.

Este mes de diciembre llegará a los cines Mufasa: The Lion King, una precuela del clásico animado que narra la historia de cómo el padre de Simba se convirtió en rey.