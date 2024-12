Privados de libertad que están en “Renovación I” piden traslado de cárcel

La viceministra de Seguridad de la cartera de Gobernación, Claudia Palencia, brindó detalles este jueves 19 de diciembre con respecto a los protocolos implementados en el centro de detención Renovación 1, antes cárcel “El Infiernito”, ubicado en el departamento de Escuintla, el cual fue sometido a un proceso de cambios.

En una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, indicó que hay un protocolo plenamente elaborado y bajo observaciones de derechos humanos, que no significa libertinaje, sino realmente tener un centro carcelario bajo las normativas que debe tener.

“Eso implica visitas regulares establecidas, controladas, una vez al mes únicamente, lo cual genera un control que debe tener el Sistema Penitenciario. Dentro de esa visita se debe tener un listado de quiénes son los que van a visitar, no es que hoy viene la prima, después el tío y luego el amigo. También exponer las razones de las visitas”, dijo.

Añadió que cada visitante debe presentar su Documento Personal de Identificación (DPI), el cual es colocado en un aparato electrónico que hace una lectura para confirmar su veracidad. De ser falso, se está cometiendo un delito de flagrancia y esa persona es puesta a disposición de las autoridades.

Dentro de este término que se ha tenido a partir del 8 de noviembre, cuando se trasladó a los 131 reos después de la reapertura del recinto que fue remodelado, no se ha detectado ninguna intencionalidad de tener acceso al centro con un documento falsificado.

Palencia compartió que en la prisión se cuenta con escáner de arco que permite ver la paquetería y comida que quieran ingresar para compartir con el privado de libertad. De igual forma, hay equipos de revisión personal para determinar si la visita lleva algún ilícito dentro de su cuerpo.

La viceministra indicó que en la actualidad el Sistema Penitenciario les brinda a los privados de libertad una toalla, uniforme, cepillo dental, pasta de dientes y todo los accesorios para su aseo personal. De esta manera, se mantiene vigente la prohibición para la entrega de encomiendas a los reclusos, lo que reduce el riesgo del ingreso de ilícitos.

“La comida, si la quieren compartir, es en el momento de la visita, pero no se le puede dejar ningún recipiente al privado de libertad. Anteriormente, eran las ubicaciones de refrigeradoras con comida, con carnes, mientras que ahora en Renovación I esto ya no es permitido, pues nosotros como Sistema Penitenciario proporcionamos la alimentación”, expresó.

La funcionaria indicó que, ante los cambios implementados, se observa la resistencia en la población penitenciaria con respecto a mantener esa forma de control, por lo que hasta ahora han presentado 60 exhibiciones personales con el fin de salir del recinto y ser retornados a las cárceles donde anteriormente estaban. Sin embargo, la mitad de estas han sido rechazadas por jueces.

“Los jueces han visitado Renovación I y han resuelto ya, de ese alrededor de 60 exhibiciones, 30 sin lugar, estableciendo que no hay una violación de derechos humanos para el privado de libertad. Pero, sobre todo, que no hay un hacinamiento y que no hay condiciones que estén afectándolos y que las condiciones que tenemos nosotros es para resguardar la seguridad del privado, pero también para resguardar la seguridad de la población”, expuso.