¿Aplicación que te permite contactarte con un ser querido que ya falleció? - Emisoras Unidas

Desde que somos pequeños nos explican de qué forma podemos acercarnos a la gente extraña para poder socializar. De esta manera comenzamos a formar relaciones sociales que más tarde nos permiten crear lazos de amistad y cariño que nos unen. Sin embargo, nadie nos dice de qué modo se pueden cerrar los ciclos o cómo decirles adiós a quienes queremos y que ya no pueden estar con nosotros por distintas razones. Es por eso que despedirse no es tan fácil para cualquiera. Siempre es complicado saber si estamos preparados o no para hacerlo. Esta necesidad pareciera tener una salida en la aplicación With Me, la cual te permitirá interactuar con un ser querido que haya fallecido.

¿Cuántas veces hemos pensado en regresar al pasado para poder modificar algunas cosas y quizás con ello cambiar el rumbo que tomamos o simplemente para aprovechar mejor los momentos que pasamos con una persona en especial? Vivir de memorias o a través de los sueños es la única forma en la que podemos recrear aquellos anhelos que llevamos en lo más profundo del corazón. De acuerdo con el psicoanalista Cecilio Paniagua, los recuerdos son una característica de la nostalgia. El ser humano necesita crear y guardar en su mente fundamentos positivos en los cuales se proyectan aspectos buenos de nosotros mismos y de los seres que amamos. Esto nos permite mejorar nuestra autoestima y la confianza que tenemos.

¿Qué harías si te ofrecieran la posibilidad de hablar con una persona a la que amas pero desafortunadamente falleció? ¿Sería algo que te ayudaría a sanar las heridas? Probablemente consideres que se trata de un disparate o de situaciones que sólo los cuentos, novelas, series y películas de ciencia ficción pueden conseguir, como en el capítulo “Vuelvo enseguida” de la serie británica Black Mirror , en la que Martha utiliza un programa mediante el cual puede comunicarse con una simulación virtual de su esposo Ash, quien murió en un accidente automovilístico. El software le permite a la protagonista interactuar con el humanoide que poco a poco ha adaptado las características de Ash gracias a la inteligencia artificial.

Pero por increíble que parezca, la aplicación With Me es similar, pues tiene la facultad de ofrecer una experiencia de este tipo. La empresa surcoreana ELROIS la desarrolló en 2017 la aplicación. With Me permite a sus usuarios crear un avatar con ciertas características físicas y emocionales que lo asemejan con cualquier personas y de esta manera poder tomarte fotos con ellas e incluso interactuar.

La compañía fue creada en 2013, pero el año pasado se dio a conocer por la creación de una aplicación que combina la inteligencia artificial con la tecnología 3D. La idea que dio pauta a esta innovación fue crear la posibilidad de incluir a distintas celebridades en las fotos y videos que son capturados con distintos teléfonos inteligentes gracias al éxito y a la admiración que existe en Corea por los ídolos del K-pop. Pero algo más allá salió a la palestra: los creadores consideraron que With Me también sería útil para incorporar en las fotos a un amigo que no haya podido asistir a una reunión.

Lim Eun-jin, quien forma parte del equipo que desarrolló la aplicación, declaró para la agencia informativa EFE que consideró que sería un beneficio utilizar fotos de seres queridos que ya fallecieron para acompañar y ayudar a las personas durante este duelo. Eun-jin pensó en usar las imágenes de su abuela, quien había muerto recientemente, para escanear sus fotos e integrarla a los retratos actuales. Al resto de los desarrolladores les agradó la idea y así el proyecto tomó otro rumbo. De acuerdo con Kwak Ji-hoon, gerente de Planificación, With Me está disponible desde finales del año pasado, pero en México no se conoce la fecha exacta de su lanzamiento y por el momento sólo se encuentra en dos idiomas: coreano e inglés.

With Me funciona a través de un escáner en 3D que se utiliza para montar el aspecto de una persona en un “esqueleto” tridimensional que sirve como base para realizar la animación del personaje o individuo escaneado gracias a un programa de inteligencia artificial. Para crear un avatar se necesita un dispositivo de escaneo 3D, que se puede descargar como cualquier otra aplicación o que incluso ya está incluido en los celulares de nueva generación. El usuario debe enviar la digitalización al sitio web oficial de la empresa fundadora para que después pueda descargarlo en su teléfono.

Para acceder a la interacción es necesario utilizar la cámara frontal del dispositivo a fin de que el avatar sea capaz de dirigirse al usuario y así tenga la habilidad de identificarlo por medio del reconocimiento facial. Entre las funciones que ofrece With Me se encuentran entablar una conversación, pedir un beso y que te digan que te aman, además de notificarle a la representación virtual cuando nos encontramos molestos con ellos. Por otra parte, entre las reacciones que puede tener esta especie de clon digital están el reconocimiento de voz, la comprensión de los comandos enviados, repetir las frases que caracterizan a la persona que representa y recordar información personal, además de realizar distintas gesticulaciones y movimientos.