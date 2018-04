Cómo superar la dependencia emocional? - Emisoras Unidas

Percibirte sin control, inefectivo, impotente y sin capacidad para conseguir tus metas

Creer que necesitas una pareja o persona para tener una vida valiosa

Creer que no eres capaz de prescindir de una relación

Creer que si terminas la relación te irá peor en la vida

Hay una creencia que puede ser consciente o inconsciente y que lleva a malas decisiones y posiblemente a grandes errores en la vida. Estas creencias limitantes refuerzan la idea de que necesitas apoyarte en otros para guiarte y ser feliz en la vida.

2-Busca la situación ideal para tu bienestar

Es decir, ser independiente y feliz por ti mismo, una vez lo consigas, podrás elegir una pareja adecuada y que realmente aporte cosas positivas a tu vida. Conseguir logros que me proponga, como conseguir un mejor trabajo, viajar o mejorar personalmente aumentará mi calidad de vida.

3-Establece relaciones con las personas correctas

Evita relaciones con personas tóxicas y forma relaciones con personas que te respeten, valoren, traten bien y aporten algo positivo a tu vida.

4-Construye una vida que tenga valor

No es cierto que tengas que tener una persona a tu lado para tener una vida valiosa. Tu vida depende de lo que tú haces, no de estar o no con alguien.

Los problemas de tu vida, como no tener un buen trabajo o una buena relación con tu familia, no se arreglan por estar con alguien, los tienes que arreglar tú mismo.

Ejemplo de recursos para una vida valiosa:

Tener tus propios amigos

Tener relaciones familiares sanas

Tener un buen trabajo

Ser independiente económicamente

Tener tus propias aficiones.

5-Construye tu autoestima

Tu valor te lo vas a dar tú mismo, no los demás. Si estas solo, te darás valor y si estas con alguien también y lo mismo con todo lo demás en tu vida. Algunos tips:

Evita buscar la aprobación

Se consciente de tu “pensamiento crítico negativo”

Haz cosas que te den miedo

Haz deporte

Socializa

6-Conoce las señales de dependencia emocional

Si eres dependiente te sonarán algunas de estas señales y comportamientos:

Alta sensibilidad a los rechazos

Reacciones exageradas tras rupturas o problemas de parejas

Tienes que hacer todo junto a alguien

Tendencia a establecer relaciones con parejas que malinfluencian y que no convienen, con el objetivo de no estar solo

Necesidad de agradar a los demás

Pides disculpas a tu pareja por recriminarle cosas que ha hecho mal (insultarte, ser infiel…)

Baja autoestima

Estar atento constantemente de la pareja aunque este/a te trate mal

Tener relaciones de pareja constantes aunque el otro no atraiga nada

7-Reserva tiempo para ti

Una de las características de las personas dependientes es que les cuesta estar solas. Para comenzar a construir tu vida y superar esta necesidad, reserva tiempo para ti: hacer actividades, leer, estudiar, pasear o cualquier cosa que esté construyendo tu vida y que te haga independiente, sin necesitar de nadie para hacerlo.

8-Viaja solo

Cuando viajas solo tienes que solucionar problemas por tu cuenta, conocer otras personas, ser sociable, sin ayuda de pareja, familiares o amigos. En definitiva te ayuda a ser independiente. Puede que con solo pensar en ello te de miedo, pero seguro que a partir del primer viaje desarrollarás tus habilidades de liderazgo y cuando viajes con otras personas tendrás mucha más iniciativa.