 Fecha FIFA: Gol de Matt Evans el mejor de la Nations League
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Gol de Matt Evans el mejor de la Nations League durante Fecha FIFA

Durante las Fecha FIFA de septiembre y octubre, Guatemala conquista el top 10 de los goles.

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Matt Evans en plena celebración del gol ante Guatemala
Matt Evans en plena celebración del gol ante Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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Guatemala sigue cosechando buenas noticias tras su histórica y primera clasificación a cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027 luego de su triunfo 1-0 ante Surinam gracias al tanto de Matt Evans.

Ayer, la Concacaf reveló el 11 ideal donde el defensor Aaron Herrera y delantero William Fajardo fueron los guatemaltecos que aparecieron en el cuadro estelar. Y este viernes, la Confederación reveló el top 10 de los goles, el cual, fue ganado por el chapín Matt Evans y ese golazo que marcó ante los surinameses que terminó de darle a Guatemala su boleto a la siguiente ronda y lo mantiene vivió en sus aspiraciones de clasificar de forma directa a la Copa Oro 2027.

Guatemala escala posiciones en el ranquin FIFA

Las grandes actuaciones en la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf le valieron a la Azul y Blanco para ascender en la clasificación de la FIFA.

El top 10 de los goles

A finales de septiembre, Guatemala enfrentó a Jamaica (25) y a El Salvador (28), y a inicios de octubre, a Surinam en Paramaribo (2) y en Ciudad de Guatemala (5), en esos cuatro partidos, la Selección Nacional hizo nueve goles, donde destacó el triplete de William Fajardo ante los salvadoreños, pero el gol de Matt Evans terminó siendo el mejor en el top.

Según el video publicado este día por Concacaf, el top 10 quedó así:

  1. Matt Evans de Guatemala: Gol ante Surinam
  2. Luis Palma de Honduras: Gol ante Jamaica
  3. Lucas Bretón de República Dominicana: Gol ante Nicaragua
  4. Janis Antiste de Martinica: Gol ante El Salvador
  5. Daniel Phillips de Trinidad y Tobago: Gol ante República Dominicana
  6. Kenyel Michel de Costa Rica: Gol ante Nicaragua
  7. Mariano Díaz de República Dominicana: Gol ante Trinidad y Tobago
  8. Renaldo Cephas de Jamaica: Gol ante Guatemala  
  9. Jean-Ricner Bellegarde de Haití: Gol ante Costa Rica
  10. Livano Comenencia de Curazao: Gol ante Nicaragua

Guatemala es cuartofinalista de la Concacaf Nations League 2026-2027 y estará pelando ante Canadá el boleto a la Final Four -semifinales- y automáticamente el boleto directo a la Copa Oro de la Concacaf 2027. 

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Partidos de Guatemala vs. Canadá en Nations League - EU Digital









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