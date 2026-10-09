Fecha FIFA: Gol de Matt Evans el mejor de la Nations League

Guatemala sigue cosechando buenas noticias tras su histórica y primera clasificación a cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027 luego de su triunfo 1-0 ante Surinam gracias al tanto de Matt Evans.
Ayer, la Concacaf reveló el 11 ideal donde el defensor Aaron Herrera y delantero William Fajardo fueron los guatemaltecos que aparecieron en el cuadro estelar. Y este viernes, la Confederación reveló el top 10 de los goles, el cual, fue ganado por el chapín Matt Evans y ese golazo que marcó ante los surinameses que terminó de darle a Guatemala su boleto a la siguiente ronda y lo mantiene vivió en sus aspiraciones de clasificar de forma directa a la Copa Oro 2027.
El top 10 de los goles
A finales de septiembre, Guatemala enfrentó a Jamaica (25) y a El Salvador (28), y a inicios de octubre, a Surinam en Paramaribo (2) y en Ciudad de Guatemala (5), en esos cuatro partidos, la Selección Nacional hizo nueve goles, donde destacó el triplete de William Fajardo ante los salvadoreños, pero el gol de Matt Evans terminó siendo el mejor en el top.
Según el video publicado este día por Concacaf, el top 10 quedó así:
- Matt Evans de Guatemala: Gol ante Surinam
- Luis Palma de Honduras: Gol ante Jamaica
- Lucas Bretón de República Dominicana: Gol ante Nicaragua
- Janis Antiste de Martinica: Gol ante El Salvador
- Daniel Phillips de Trinidad y Tobago: Gol ante República Dominicana
- Kenyel Michel de Costa Rica: Gol ante Nicaragua
- Mariano Díaz de República Dominicana: Gol ante Trinidad y Tobago
- Renaldo Cephas de Jamaica: Gol ante Guatemala
- Jean-Ricner Bellegarde de Haití: Gol ante Costa Rica
- Livano Comenencia de Curazao: Gol ante Nicaragua
Guatemala es cuartofinalista de la Concacaf Nations League 2026-2027 y estará pelando ante Canadá el boleto a la Final Four -semifinales- y automáticamente el boleto directo a la Copa Oro de la Concacaf 2027.