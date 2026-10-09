 Guastatoya sale a defender su liderato en la jornada 13
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Guastatoya sale a defender su liderato en la jornada 13

Municipal y Antigua son los clubes que podrán arrebatarla la posición de privilegio al cuadro “Pecho Amarillo”.

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El "Pecho Amarillo" es actual líder del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional
El "Pecho Amarillo" es actual líder del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional / FOTO: Guastatoya
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Deportivo Guastatoya saltó al liderato el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional el pasado fin de semana durante la jornada 12, pero ayer, su primera posición peligraba por el partido entre Antigua vs. Municipal, aunque en dicho compromiso hubo un empate y eso benefició al "Pecho Amarillo", que sale este fin se semana a defender la cima del campeonato cuando visite a Deportivo Malacateco.

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 contemplará seis partidos, de los cuales, tres se desarrollarán el sábado 10 de octubre, y los otros tres el domingo 11. La jornada se abre con el Aurora vs. Xelajú mañana a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso.

La jornada continuará a las 17:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango cuando Deportivo Suchitepéquez reciba a Mixco.

Y por último, Malacateco recibe al líder Guastatoya a las 19:00 horas en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. Con el triunfo, el "Pecho Amarillo" aseguraría una semana más la primera posición de la tabla del Apertura 2026.

Antigua y Municipal empatan en el Pensativo; Guastatoya sigue de líder

El “Panza Verde” desaprovechó la oportunidad de escalar al subliderato y los “Rojos” al liderato.

Domingo, jornada para "Rojos" y "Cremas"

La jornada continuará el domingo 11 de octubre con tres duelos, que incluye el San Pedro vs. Comunicaciones y Municipal vs. Marquense.

Los sampedranos reciben en su estadio a Comunicaciones, un club que viene en ascenso. Los "Supergallos" deberán enderezar su nave y seguir sumando puntos en condición de local para ingresar de nuevo a la zona de clasificación.

Municipal de Mario Acevedo, que aún tiene un duelo pendiente ante Mixco para ponerse al día en el calendario, recibe a Deportivo Marquense en un compromiso que será vital para el "Rojo" en su lucha de recuperar el liderato.

Por último, Antigua y Cobán Imperial a las 19:10 horas cierran esta vibrante fecha en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala.

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Calendario de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 - EU Digital

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