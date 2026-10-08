Resultado Antigua vs. Municipal por el Apertura 2026

A las 19:00 horas de este jueves 8 de octubre, Antigua y Municipal disputaron el partido reprogramado correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, que puso al día al equipo "Panza Verde" del argentino Mauricio Tapia y dejó a los "Rojos" de Mario Acevedo con 11 de 12 partidos disputados.
En juego estaba el liderato del campeonato para los capitalinos y el subliderato para los antigüeños, en tanto, el Deportivo Guastatoya desde El Progreso esperaba un empate para lograr mantener la casilla de privilegio del campeonato mayor del futbol de Guatemala.
Apertura 2026: Antigua 1-1 Municipal
Antes de iniciar el partido, Mario Acevedo se vio obligado a retirar de la alineación titular a Nicolás Samayoa, quien había tenido algún resentimiento físico durante la etapa de calentamiento. Su lugar fue ocupado por el otro seleccionado, Salvador Estrada.
Tras ese momento, el partido dio inicio y Municipal de forma inmediata se ponía adelante en el marcador. En un buen contragolpe que nació con un despeje de Kenderson Navarro, el cual llegó a los pies de Erik López, quien condujo muy bien el esférico hasta asistir a Cristian Hernández, jugador que se terminó llevando los aplausos en el gol al minuto 4 de partido.
Antigua tuvo muchas fallas en el primer tiempo, y lucía muy lento en comparación con los arranques que tenía el equipo de Acevedo. Ante ello, al 25, Tapia hizo la primera variante: Manolo Paz salió y Alejandro González entró. Esa modificación tendría una aceptable incidencia en el resto de la parte inicial.
Era el 38 y Municipal usaba su tarjeta del Football Video Support (FVS) para pedir un penal por la supuesta falta de Alexander Robinson sobre Erik López en una barrida en el área grande, pero el árbitro Steb Morales dijo que no había falta.
Cerrando el primer capítulo, Antigua aprovechó una jugada colectiva que terminó en gol de Diego Fernández para el 1-1 en un aceptable partido. La pelota la tomó Oscar Castellanos, que jugó con Kevin López, el cual hizo un pase retrasado para que la firmara Fernández.
Empate en el Pensativo
Para el segundo tiempo ya no salió Alejandro Cabeza, de un discreto partido, y su lugar lo ocupó José Carlos Martínez. Al 55, Acevedo retiró a Cristian Hernández, autor del gol, y metió a Pedro Altán, para buscar frescura en la ofensiva.
Pese a las variantes, los "Rojos" no encontraban claras opciones de gol. Al contrario, era Antigua el club que lucía mejor, todo ello antes de llegar a los 70 minutos. El cierre sería de infarto para ambos clubes.
Al 72, William Fajardo exigió a Braulio Linares, que con una enorme atajada evitó la derrota de Municipal. En el 77, era José Espinoza, y de nuevo, el portero visitante a una mano decía no al gol de Antigua. El espectáculo no terminaba y al 89, Linares le atajaba por segunda vez a Espinoza.
El partido no tuvo otro gol y los equipos se debieron conformar con la igualdad, resultado que lo celebró Guastatoya debido a que conservó el primer lugar del campeonato.
Para este fin de semana se jugará la fecha número 13. El domingo 11 de octubre, a las 17:00 horas Municipal recibe a Marquense en El Trébol, y a las 19:10 horas, Antigua recibe a Cobán Imperial.