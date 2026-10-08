 Municipal busca en Antigua el liderato del Apertura 2026
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Municipal busca en Antigua el liderato del Apertura 2026

Conoce los detalles previo al partido de este jueves 8 de octubre a las 19:00 horas.

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Antigua recibe a Municipal hoy a las 19:00 horas
Antigua recibe a Municipal hoy a las 19:00 horas / FOTO: Clubes
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Esta noche a partir de las 19:00 horas en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala (Sacatepéquez), el cuadro "Panza Verde" recibe a Municipal en un partido reprogramado de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. En dicho compromiso está en juego para los locales el ascender al subliderato de la tabla y para los visitantes despojar de la primera casilla al Deportivo Guastatoya, flamante líder de la competición.

Antigua G. F. C. y Municipal vuelven al terreno de juego, pero esta vez ya lo podrán hacer con sus seleccionados nacionales, luego de que éstos estuviesen concentrados la parte final de septiembre e inicio de octubre con la "Bicolor", la cual disputó cuatro partidos en la Concacaf Nations League y obtuvo el boleto a los cuartos de final.

Los antigüeños podrían tener en el arco a Luis Morán, tercer portero de la Selección de Guatemala, que no vio minutos de acción en los cuatro partidos del seleccionado nacional, ya que Nichlas Hagen y Kenderson Navarro fueron los que se distribuyeron dichos compromisos.

Por su parte, Municipal ya podrá tener a su plantel completo, pero se deberá esperar si el técnico Mario Acevedo continúa dándole la confianza a Braulio Linares en los partidos de Liga Nacional o en su defeco hace el cambio por Navarro.

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Lista de convocados de Antigua G. F. C. - Antigua GFC

Municipal en busca del liderato

Cuando en la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 se dio a conocer que el partido entre Antigua y Municipal se reprogramaría, todo pintaba a que dicho duelo fuera una verdadera batalla por el liderato de la competencia, pero en el transcurso del camino, saltó el Deportivo Guastatoya y el pasado fin de semana logró llegar por primera vez al liderato.

Con esta situación, el partido entre Antigua y Municipal le dará a los coloniales la posibilidad de llegar al segundo lugar ya que con un triunfo llegarán a 24 puntos y desplazaría a los rojos y quedaría a uno del liderato. Por su parte, los capitalinos con una ganancia lograrán desplazar al Guastatoya al segundo lugar y ellos quedarse con la cima de la competición.

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