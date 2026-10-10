La Bundesliga tiene nuevo récord: el gol más rápido

El Augsburgo escribió una página histórica en la Bundesliga al marcar el gol más rápido desde la creación del campeonato alemán. Apenas habían transcurrido seis segundos cuando Fellhauer aprovechó un error de Manuel Neuer para adelantar a su equipo frente al Bayern Múnich. La jugada sorprendió a propios y extraños y puso fin a una marca que permanecía vigente desde hacía más de una década.
Todo comenzó con el saque inicial del Bayern, que optó por una salida poco habitual. Luis Díaz, en lugar de enviar el balón hacia adelante, tocó hacia atrás para Neuer. El guardameta alemán no consiguió controlar el esférico con precisión y permitió que Fellhauer, decidido a presionar desde el primer instante, le arrebatara la posesión. Neuer intentó superar al atacante con una vaselina, pero su rival anticipó el movimiento y definió sin oposición para establecer un récord que será difícil de superar.
Día histórico en la Bundesliga
Hasta ese momento, el gol más rápido en la historia de la Bundesliga pertenecía a Karim Bellarabi, quien anotó a los nueve segundos durante el encuentro entre el Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund, disputado el 23 de agosto de 2014. Desde entonces, ningún futbolista había conseguido rebajar aquella marca, que parecía destinada a perdurar. Sin embargo, el descuido del Bayern y la presión inmediata del Augsburgo permitieron que el nuevo registro quedara establecido en apenas seis segundos.
La actuación de Neuer volvió a quedar bajo la lupa por otra acción que terminó en gol. Después de que Saibari consiguiera el empate, el portero reaccionó con lentitud ante un remate potente de Brackelmann y dejó una oportunidad que Rodrigo Ribeiro aprovechó para marcar.
Estos errores alimentan las dudas sobre su rendimiento y reavivan el debate acerca de su titularidad frente a Urbig. Mientras el Augsburgo celebra su lugar en los libros de historia, el experimentado guardameta del Bayern queda señalado por una jornada en la que sus fallos tuvieron un protagonismo inesperado.