Xelajú: Nueve expulsados en ocho partidos del Apertura 2026

Jorge Aparicio, Yilton Díaz, Marcelo Hernández, Juan Luis Cardona, Elmer Cardoza, Ernesto Monreal, Maynor de León, Kevin Ruiz, Javier González y el técnico Roberto Hernández han silo los protagonistas de una de las rachas más negativas y extrañas en el futbol guatemalteco y en especial el Xelajú M. C. de Quetzaltenango.
Xelajú visitó esta tarde al Aurora F. C. en el estadio Cementos Progreso donde cayó 2-1, pero en el partido el jugador Javier González fue expulsado al minuto 53, y por quinto partido de forma consecutiva, el cuadro altense no puede cerrar el partido con sus 11 jugadores dentro del terreno de juego.
Asimismo, Javier González fue el noveno jugador del plantel en ser expulsado desde que arrancó la fase de clasificación del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional -más el técnico-, una situación jamás vista en el futbol chapín.
Las expulsiones del Xelajú M. C.
Con la expulsión de Javier González, Xelajú acumuló en sus últimos cinco partidos cinco rojas, pero en el arranque del campeonato, el cuadro quetzalteco sumó cuatro fechas consecutivas con expulsiones.
- En la fecha 1, San Pedro recibió a Xelajú y ahí fue expulsado Jorge Aparicio al minuto 80. Aquel duelo, fue ganado por los locales 1-0.
- Para la segunda jornada, el expulsado fue Yilton Díaz ante Aurora en Quetzaltenango. El partido lo ganó el local 3-1.
- Era la tercera fecha, y Xelajú visitó a Malacateco y el expulsado fue el técnico mexicano Roberto Hernández en el minuto 90+8. Aquel enfrentamiento terminó con empate 2-2.
- Para la cuarta jornada, Marcelo Hernández no completó el partido por la roja en el duelo ante Antigua en Quetzaltenango. Su expulsión ocurrió al 85 en el compromiso que golearon 4-0.
Cinco partidos consecutivos con expulsiones
Para las fechas 5, 6, 7 y 8 Xelajú respiró ya que no hubo expulsiones, pero luego, se vino una serie de cinco partidos en donde tuvieron expulsados.
- Novena fecha y el expulsado fue Luis Cardona ante Guastatoya en el minuto 42 en territorio guastatoyano. Xelajú perdió 2-1.
- Jornada 10, Elmer Cardoza recibió roja al 66 ante Deportivo Suchitepéquez en Mazatenango y el partido terminó 2-2.
- En la décimo primera jornada del Apertura 2026, Xelajú recibió a Comunicaciones y ahí fueron expulsados Ernesto Monreal al 45 y Maynor de León al 74. Los "Superchivos" cayeron 2-3.
- Para la jornada 12, Kevin Ruiz no completó el partido ante San Pedro en Quetzaltenango y su equipo ganó 2-0.
- Y este sábado 10 de octubre, Javier González fue el expulsado al 53 en el duelo ante Aurora en Ciudad de Guatemala y Xelajú acumuló su quinto partido con expulsiones.
Para la jornada 14, Xelajú le hará los honores al Deportivo Marquense en el estadio Mario Camposeco el jueves 15 de octubre a las 12:00 horas, y su principal objetivo es cerrar el partido con sus once jugadores.