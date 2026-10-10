Resultado Aurora vs. Xelajú por el Apertura 2026

Las emociones de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional comenzaron este sábado 10 de octubre en el estadio Cementos Progreso con el duelo entre Aurora y Xelajú, justamente el mejor tercero y cuarto lugar de la historia del futbol chapín. Aunque la historia entre ambos clubes no es como la de "Rojos" y "Cremas", cada institución tiene pasajes importantes dentro de la historia de nuestro futbol.
Como ya es costumbre en la nueva casa del "Aurinegro", el juego se desarrolló bajo una pequeña porción de aficionados que alentaban a los locales. Las emociones en el partido tardaron en llegar.
Apertura 2026: Aurora 2-1 Xelajú
Rumbo al minuto 27 llegó la primera oportunidad de gol y fue para el Aurora. José Luis Vivas desperdició dicha jugada y el juego seguía sin movimiento en el marcador.
Una doble intervención del portero local, Diego Navas, al 30, evitó la caída de su portería.
El gol llegó al 34 y fue por intermedio de Stven Cárdenas, tras un error de Diego José Navas, quien salió y pasó de largo al tiro de esquina que había ejecutado Jesús López. El balón le llegó a Cárdenas, quien no desaprovechó e hizo la anotación.
José Joj anotó al 44, pero en la jugada había existido posición antirreglamentaria de Jesús López y el gol fue invalidado.
Triunfo de Aurora
Para el segundo tiempo, Aurora salió con la mentalidad de empatar el partido y lo logró en el minuto 50 gracias al tanto de Héctor Morales, quien sumó cinco partidos consecutivos poniendo su firma en la red.
Héctor Morales anotó en la derrota ante Mixco (3-2) por la jornada 9, dio el triunfo ante Marquense (1-0) en la 10, y marcó en las derrotas ante Cobán Imperial (3-2) en la 11 y Guastatoya (2-1) en la 12; y hoy, en la fecha 13 marcó el empate ante Xelajú (1-1).
Al 55 se vivió un momento tenso en el partido. Falta de Javier González sobre Héctor Morales, y tras la intervención del Football Video Support (FVS), le permitió al árbitro Steb Morales rectificar su decisión y terminó por expulsar al jugador visitante.
Sobrepasados lo 70, Aurora encontró la gloria en el partido. Al 72, una mano de Marcelo Hernández y penal a favor de los "Aurinegros". El ejecutor fue Héctor Morales, quien anotó e hizo historia al convertir su primer doblete en Liga Nacional.
Ganó Aurora y sumó su quinto triunfo del certamen para llegar a 15 puntos y quedar a un paso de ingresar al top 6. Por su parte, Xelajú se quedó con 18 enteros y podría salir de la zona VIP, si suman puntos Mixco y San Pedro.