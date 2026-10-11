 Messi brilla con un doblete en la goleada del Inter Miami
Deportes

Messi brilla con un doblete en la goleada del Inter Miami ante el DC United

Lionel Messi y Luis Suárez firmaron sendos dobletes en el triunfo 4-0 del Inter Miami ante DC United, en el primer partido del argentino tras despedirse de la selección.

Compartir:
Lionel Messi en el partido entre Inter Miami y DC United - EFE
Lionel Messi en el partido entre Inter Miami y DC United / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Lionel Messi volvió a ser protagonista con el Inter Miami al marcar un doblete en la contundente victoria por 4-0 sobre el DC United, este sábado, en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El astro argentino compartió los reflectores con el uruguayo Luis Suárez, quien también anotó dos goles para encaminar el triunfo del conjunto de Florida, que dominó el encuentro de principio a fin.

Suárez abrió el marcador apenas al minuto 3 y amplió la ventaja en el 39, con lo que dejó al Inter Miami en una posición favorable antes del descanso. En la segunda mitad, Messi tomó el protagonismo y amplió la diferencia con anotaciones a los minutos 47 y 60. De esta manera, la dupla sudamericana firmó una actuación determinante y selló una victoria sin complicaciones para el equipo de Miami.

Messi volvió a la actividad

El encuentro también marcó el regreso de Messi a la actividad con su club después de cerrar su ciclo con la selección argentina. El pasado martes 6 de octubre, el delantero disputó su último partido con la Albiceleste, en el que Argentina venció por 3-0 a Benín. En aquella despedida, el capitán contribuyó con un gol de penalti y dos asistencias, en una jornada especial en la que recibió múltiples homenajes antes, durante y después del compromiso.

Así, Messi retomó la competición con el Inter Miami de la mejor manera, al demostrar una vez más su capacidad para marcar diferencias y liderar al equipo. Su doblete, acompañado por la eficacia de Suárez, permitió a la escuadra floridana celebrar una goleada que reafirma el peso de sus principales figuras en la MLS, en una temporada en la que cada actuación del argentino sigue acaparando la atención dentro y fuera de Estados Unidos.

Foto embed
Lionel Messi, jugador del Inter Miami - EFE

En Portada

Celebran la 37 Carrera Internacional de la Luz y el Sonidot
Nacionales

Celebran la 37 Carrera Internacional de la Luz y el Sonido

07:29 AM, Oct 11
Choque entre camión y microbús deja al menos siete heridos en ruta al Atlánticot
Nacionales

Choque entre camión y microbús deja al menos siete heridos en ruta al Atlántico

08:00 AM, Oct 11
Pronostican lluvias y actividad eléctrica en gran parte del paíst
Nacionales

Pronostican lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país

08:48 AM, Oct 11
Guatemala hace historia: Thelma Girón es la nueva Miss América Latina del Mundo 2026t
Farándula

Guatemala hace historia: Thelma Girón es la nueva Miss América Latina del Mundo 2026

08:53 AM, Oct 11
El Manchester City golea al Liverpool y se afianza en el liderato de la Premiert
Deportes

El Manchester City golea al Liverpool y se afianza en el liderato de la Premier

11:21 AM, Oct 11

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.redes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar