Messi brilla con un doblete en la goleada del Inter Miami

Lionel Messi volvió a ser protagonista con el Inter Miami al marcar un doblete en la contundente victoria por 4-0 sobre el DC United, este sábado, en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El astro argentino compartió los reflectores con el uruguayo Luis Suárez, quien también anotó dos goles para encaminar el triunfo del conjunto de Florida, que dominó el encuentro de principio a fin.
Suárez abrió el marcador apenas al minuto 3 y amplió la ventaja en el 39, con lo que dejó al Inter Miami en una posición favorable antes del descanso. En la segunda mitad, Messi tomó el protagonismo y amplió la diferencia con anotaciones a los minutos 47 y 60. De esta manera, la dupla sudamericana firmó una actuación determinante y selló una victoria sin complicaciones para el equipo de Miami.
Messi volvió a la actividad
El encuentro también marcó el regreso de Messi a la actividad con su club después de cerrar su ciclo con la selección argentina. El pasado martes 6 de octubre, el delantero disputó su último partido con la Albiceleste, en el que Argentina venció por 3-0 a Benín. En aquella despedida, el capitán contribuyó con un gol de penalti y dos asistencias, en una jornada especial en la que recibió múltiples homenajes antes, durante y después del compromiso.
Así, Messi retomó la competición con el Inter Miami de la mejor manera, al demostrar una vez más su capacidad para marcar diferencias y liderar al equipo. Su doblete, acompañado por la eficacia de Suárez, permitió a la escuadra floridana celebrar una goleada que reafirma el peso de sus principales figuras en la MLS, en una temporada en la que cada actuación del argentino sigue acaparando la atención dentro y fuera de Estados Unidos.