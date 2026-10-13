Resultado Galatasaray-Barcelona, Jornada 2 Champions League

El Barcelona se impuso por 1-4 al Galatasaray en el Rams Park de Estambul y firmó otra goleada que confirma su buen arranque en la Champions League. Los de Hansi Flick llegaron a Turquía tras el contundente 5-1 inicial frente al Feyenoord y dominaron la posesión durante la mayor parte del encuentro.
El Galatasaray abrió el marcador en el minuto 28 a través de Aleksey Batrakov, que culminó un contragolpe asistido por Rafael Leão. Poco después, en el 36, Barış Alper Yılmaz creyó haber ampliado la ventaja, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR. El Barcelona reaccionó antes del descanso: en el minuto 43, Dani Olmo recuperó un balón en la zona de ataque y habilitó a João Cancelo, cuyo remate dejó las tablas en el 1-1.
Barcelona remontó y terminó goleando al Galatasaray
La segunda parte inclinó el partido de forma definitiva hacia los visitantes. Lamine Yamal se convirtió en el gran protagonista ofensivo y protagonizó dos asistencias en apenas tres minutos: en el 50 sirvió el centro para que Fermín López cabeceara el 1-2 y, en el 53, volvió a habilitar a Anthony Gordon, que firmó el 1-3. El cuarto gol llegó en el 65 de la mano de Karim Adeyemi, que aprovechó un pase de Gabriel Jesus para sentenciar el 1-4.
El conjunto azulgrana generó un volumen de ocasiones claramente superior y mantuvo el control hasta el final. Con esta victoria suma su segundo triunfo consecutivo y alcanza los seis puntos, con un balance de nueve goles a favor y solo dos en contra, situándose en la zona alta de la clasificación. El Galatasaray, por su parte, encaja su segunda derrota y permanece a cero puntos, con dos goles a favor y siete en contra.