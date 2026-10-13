 Resultado Galatasaray-Barcelona, Jornada 2 Champions League
Deportes

Barcelona remonta y golea al Galatasaray en Estambul

El Barcelona no perdonó en Turquía: remontó y goleó 1-4 al Galatasaray. El equipo de Hansi Flick llegó a seis puntos con un balance de nueve goles a favor.

Compartir:
Celebración del Barcelona ante el Galatasaray en Estambul - UEFA
Celebración del Barcelona ante el Galatasaray en Estambul / FOTO: UEFA
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Barcelona se impuso por 1-4 al Galatasaray en el Rams Park de Estambul y firmó otra  goleada que confirma su buen arranque en la Champions League. Los de Hansi Flick llegaron a Turquía tras el contundente 5-1 inicial frente al Feyenoord y dominaron la posesión durante la mayor parte del encuentro.

El Galatasaray abrió el marcador en el minuto 28 a través de Aleksey Batrakov, que culminó un contragolpe asistido por Rafael Leão. Poco después, en el 36, Barış Alper Yılmaz creyó haber ampliado la ventaja, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR. El Barcelona reaccionó antes del descanso: en el minuto 43, Dani Olmo recuperó un balón en la zona de ataque y habilitó a João Cancelo, cuyo remate dejó las tablas en el 1-1.

Barcelona remontó y terminó goleando al Galatasaray

La segunda parte inclinó el partido de forma definitiva hacia los visitantes. Lamine Yamal se convirtió en el gran protagonista ofensivo y protagonizó dos asistencias en apenas tres minutos: en el 50 sirvió el centro para que Fermín López cabeceara el 1-2 y, en el 53, volvió a habilitar a Anthony Gordon, que firmó el 1-3. El cuarto gol llegó en el 65 de la mano de Karim Adeyemi, que aprovechó un pase de Gabriel Jesus para sentenciar el 1-4.

El conjunto azulgrana generó un volumen de ocasiones claramente superior y mantuvo el control hasta el final. Con esta victoria suma su segundo triunfo consecutivo y alcanza los seis puntos, con un balance de nueve goles a favor y solo dos en contra, situándose en la zona alta de la clasificación. El Galatasaray, por su parte, encaja su segunda derrota y permanece a cero puntos, con dos goles a favor y siete en contra.

Foto embed
Partido entre el Galatasaray y el Barcelona por la UEFA Champions League - Agencia EFE
Standings provided by Sofascore

En Portada

El 74% de los guatemaltecos considera mala o muy mala la gestión del presidente Arévalot
Nacionales

El 74% de los guatemaltecos considera "mala" o "muy mala" la gestión del presidente Arévalo

01:59 PM, Oct 13
Jornada de bloqueos: Estos son los puntos afectadost
Nacionales

Jornada de bloqueos: Estos son los puntos afectados

09:35 AM, Oct 13
Elfego Castañón asume como Contralor General de Cuentast
Nacionales

Elfego Castañón asume como Contralor General de Cuentas

12:44 PM, Oct 13
Expediente por supuestas adopciones irregulares que vincula a Porras vuelve a fase de investigaciónt
Nacionales

Expediente por supuestas adopciones irregulares que vincula a Porras vuelve a fase de investigación

11:26 AM, Oct 13
PGN revela más detalles del caso de menor cuyo video despertando en ataúd se hizo viralt
Nacionales

PGN revela más detalles del caso de menor cuyo video despertando en ataúd se hizo viral

10:06 AM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoViolencia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar