 Barcelona iguala su mejor inicio liguero
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Barcelona suma ocho victorias e iguala su mejor inicio liguero

Con ocho triunfos consecutivos, el Barcelona de Hansi Flick igualó la marca del argentino Gerardo “Tata” Martino.

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Barcelona iguala su mejor inicio liguero
Barcelona iguala su mejor inicio liguero / FOTO: EFE
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El Barcelona sumó ante el Getafe (3-0) su octava victoria en otras tantas jornadas de LaLiga EA Sports e igualó el mejor arranque liguero de la historia del club, establecido por el equipo que dirigía el argentino Gerardo 'Tata' Martino en la temporada 2013-14.

Con este triunfo, el conjunto azulgrana se afianza como líder con 24 puntos y un balance de 34 goles a favor y siete en contra.

Si el Barcelona de Hansi Flick vence dentro de una semana al Betis en el Benito Villamarín, firmará el mejor inicio liguero de su historia e igualará, además, el récord de nueve victorias consecutivas desde el comienzo del campeonato que firmó el Real Madrid en la temporada 1968-69.

Otra goleada del Barcelona para afianzarse en el liderato de LaLiga

El Barça venció 3-0 al Getafe con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesús y Jules Koundé; mantiene el liderato y se prepara para visitar al Galatasaray en Champions.

Los números de Gerardo "Tata" Martino

El Barcelona de Martino, que contaba en sus filas con jugadores como Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, entre otros, también sumó 24 puntos en las ocho primeras jornadas, aunque con 28 goles a favor y seis en contra.

En la novena jornada, empató sin goles ante Osasuna y puso fin a su racha de victorias. La primera derrota no llegó hasta la decimoquinta jornada, frente al Athletic Club.

Pese a su excelente arranque, el equipo de Martino no conquistó aquella Liga, que se llevó el Atlético de Madrid de Diego Simeone tras empatar (1-1) en el Camp Nou en la última jornada.

Flick: "Todo el mundo está en la misma línea, escribir la historia de este club"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este sábado, tras derrotar al Getafe (3-0) en el Spotify Camp Nou y mantener el pleno de victorias tras ocho jornadas, que todo el equipo está "en la misma línea, escribir la historia de este club".

"Los partidos contra el Getafe nunca son fáciles, porque quizás es el mejor equipo de LaLiga en defensa. Nunca es fácil volver del parón y haber marcado en el primer minuto nos ha ayudado y nos ha dado confianza. Estoy contento con el resultado y la actuación del equipo", resumió el preparador germano.

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona - EFE

*Información EFE.

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