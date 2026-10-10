Resultado Barcelona vs. Getafe - Jornada 8 LaLiga española

El FC Barcelona se impuso con autoridad al Getafe por 3-0 en el Spotify Camp Nou durante la octava jornada de LaLiga, consolidando su dominio en el arranque de la temporada 2026-2027. Los azulgranas abrieron el marcador de forma temprana gracias a un potente disparo de Anthony Gordon desde fuera del área, en el minuto 2, que descolocó a la defensa visitante. Media hora más tarde, Gabriel Jesus amplió la ventaja con un remate preciso tras aprovechar un error defensivo, y Jules Koundé cerró la cuenta en el 73 con un gol de cerca que selló el resultado final.
Este triunfo, logrado incluso con la ausencia de Raphinha —máximo goleador del equipo y de la competición, que se recupera de un edema muscular en el muslo derecho sufrido con la selección brasileña—, demuestra la profundidad de plantilla del conjunto dirigido por Hansi Flick. El brasileño, pieza clave del ataque, quedó fuera por precaución, pero jugadores como Gordon, Jesus y el propio Koundé, junto a la calidad de Lamine Yamal y el control del mediocampo, bastaron para mantener el ritmo arrollador. El Barça controló el partido con alta posesión y oportunidades constantes, sumando su octava victoria consecutiva en el campeonato.
Lo que viene para el Barcelona
Tras el encuentro, el Barcelona encabeza la clasificación con 24 puntos (ocho victorias y una diferencia de goles destacada), a la espera del partido del Real Madrid frente al Villarreal, que disputa más tarde esta misma jornada. El Atlético de Madrid, tras su victoria previa, se sitúa segundo con 19 puntos, mientras que el Real Madrid permanece en la zona de los 15 puntos antes de saltar al campo. Esta victoria provisional refuerza el liderato azulgrana y mantiene la distancia con sus principales rivales en un inicio de temporada impecable.
El próximo compromiso del Barça será en la Liga de Campeones, el martes 13 de octubre, cuando visite al Galatasaray en el Rams Park de Estambul. Será el segundo partido de la fase de liga del torneo europeo, un desafío exigente en un ambiente hostil que pondrá a prueba la fortaleza del equipo antes de una semana clave con más compromisos de alto nivel. Con la moral elevada tras el triunfo liguero, los de Flick buscarán sumar puntos importantes en Europa.