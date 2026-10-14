 Instalan cámaras para seguir remodelación de Mario Camposeco
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Instalan cámaras para seguir la remodelación del Estadio Mario Camposeco

La remodelación del Estadio Mario Camposeco avanza, y ahora cuenta con cámaras que permiten seguir en vivo los trabajos de transformación del recinto deportivo.

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Instalan cámaras para seguir la remodelación del Estadio Mario Camposeco - Captura de pantalla
Instalan cámaras para seguir la remodelación del Estadio Mario Camposeco / FOTO: Captura de pantalla
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La remodelación del Estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango, podrá seguirse en tiempo real gracias a la instalación de cámaras que transmitirán los avances de los trabajos. El proyecto busca modernizar el recinto deportivo y ampliar su capacidad para recibir a más de 20 mil aficionados, de acuerdo con los objetivos establecidos para la obra.

En esta primera fase, los trabajos incluyeron la demolición de la emblemática «curva», ubicada en el sector norte del estadio, donde se encontraba parte del graderío. En su lugar se construirán nuevas localidades, como parte del plan de ampliación y renovación de las instalaciones. Los interesados en observar el desarrollo de las obras pueden acceder a la transmisión en vivo a través del siguiente enlace: https://www.nog30784093.avanceenvivo.com/.

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Instalan cámaras para seguir la remodelación del Estadio Mario Camposeco - Captura de pantalla

La remodelación del estadio Mario Camposeco

La remodelación y ampliación del escenario deportivo contempla una inversión ofertada de Q147.99 millones. El proyecto fue publicado en Guatecompras bajo el Número de Operación Guatecompras (NOG) 30784093 y recibió una única oferta, presentada por la empresa Edifika. Además del incremento en la capacidad del estadio, los trabajos incluyen mejoras en los graderíos, las áreas de servicio y la construcción de 16 baterías de baños. La cifra ha llamado la atención debido a que, inicialmente, el alcalde había señalado que una primera fase tendría un costo aproximado de Q20 millones.

Los trabajos comenzaron el lunes 5 de octubre y, según el plazo previsto, la remodelación estaría concluida en aproximadamente 18 meses. Mientras avanzan las obras, Xelajú MC continuará disputando sus partidos en el Mario Camposeco, por lo que el equipo altense mantendrá como sede el escenario deportivo durante el proceso de transformación.

En contexto:

Colocan la primera piedra para la remodelación del Estadio Mario Camposeco

Este sábado se colocó la primera piedra de la remodelación del Estadio Mario Camposeco, un proyecto que comenzará a ejecutarse oficialmente a partir de este lunes.

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