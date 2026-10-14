 Resultado AS Roma vs. Real Madrid por Champions League
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Antonio Rüdiger firma la remontada del Real Madrid ante Roma en Italia

De un 3-1, el equipo de José Mourinho pasó a un 3-4 con un sello de Antonio Rüdiger.

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Celebración de Antonio Rüdiger
Celebración de Antonio Rüdiger / FOTO: EFE
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La AS Roma recibió este miércoles 14 de octubre al Real Madrid de José Mourinho en la segunda fecha de la fase de Liga de la UEFA Champions League, la cual contó para el conjunto madridista con una noticia de impacto mundial: Vinícius fue sancionado con cuatro partidos tras su expulsión ante Villarreal y se perderá el clásico español ante Barcelona.

Previo al partido, se dio a conocer la noticia sobre la expulsión de "Vini", situación que fue repudiada por el técnico madridista, quien declaró: "Por qué motivo ha salido la sanción en este momento?".

"Pienso que la pregunta es al comité: "Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta", dijo en declaraciones al micrófono de Movistar Plus.

Vinícius recibe varios partidos de sanción por la roja ante el Villarreal

El Real Madrid presentó un recurso para reducir la sanción, pero este fue desestimado; Vinícius se pierde el Clásico.

Noche especial para Kylian Mbappé

Por su parte, el futbolista francés Kylian Mbappé tuvo una noche especial en Roma, Italia. El jugador del Real Madrid alcanzó su partido número 100 en la UEFA y se convirtió en el futbolista más joven en llegar al centenario de partidos en la máxima competición de clubes de Europa, y con ello superó a Lionel Messi.

Aunque el partido comenzó con derrota para el conjunto español, gol de Marten de Roon al 20, Kylian Mbappé logró igualar las acciones al 25, y dicha anotación fue histórica ya que le sirvió para convertirse en el quinto máximo goleador de la UEFA Champions League.

La mala noticia para el conjunto de Gian Piero Gasperini fue que al minuto 16, el jugador internacional francés Kouadio Kone sufre lesión muscular y abandonó el partido. Su lugar lo ocupó Niccolò Pisilli.

Kylian Mbappé cumple 100 partidos en la Champions League

El jugador francés superó a Lionel Messi y es el más joven de la historia en llegar al centenario de partidos en la Liga de Campeones.

Real Madrid remontó 

Para el segundo tiempo, Real Madrid salió con toda la actitud de marcar el gol del triunfo, pero una jugada rápida y sorprendente de Donyell Malen, que incluyó error de Vinícius terminó con el 2-1 a favor de los locales.

Se jugaba el minuto 50 y el portero Thibaut Courtois cedió el esférico para Vinícius, quien intentó un taconazo de espalda a su rival y terminó reglando la pelota. Se vino la contra de los locales y terminó en gol de Malen.

Seis minutos después, el propio Malen logró hacer el 3-1, pero la jugada dejó un cierto de duda por una posible posición adelantada, pero tras la revisión en el VAR se determinó que Donyell Malen arrancó habilitado y con ello marcaba su doblete y parecía asegurar el triunfo. 

La recta final del partido fue desastrosa para la Roma porque permitió dos goles del Real Madrid: Carlos Espí al 83, Endrick al 84 y Antonio Rüdiger al 90 para una remontada histórica de 3-4. 

Champions League: AS Roma vs. Real Madrid | EFE

Champions League: AS Roma vs. Real Madrid / EFE

Champions League: AS Roma vs. Real Madrid | EFE

Champions League: AS Roma vs. Real Madrid / EFE

Champions League: AS Roma vs. Real Madrid | EFE

Champions League: AS Roma vs. Real Madrid / EFE

Champions League: AS Roma vs. Real Madrid | EFE

Champions League: AS Roma vs. Real Madrid / EFE

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