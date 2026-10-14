Vinícius recibe varios partidos de sanción

Vinícius Júnior no podrá disputar el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona después de que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le impusiera cuatro partidos de suspensión por su expulsión en el encuentro ante el Villarreal. El delantero brasileño recibió la tarjeta roja el pasado sábado tras tirar del pelo a Nathan Saliba durante una acción ofensiva que terminó en gol, aunque la anotación fue posteriormente anulada por la infracción. La sanción también lo dejará fuera de los compromisos frente al Sevilla, el Racing y el Valencia, por lo que su regreso está previsto después del parón internacional de noviembre.
La resolución disciplinaria se fundamentó en dos infracciones diferentes. El organismo impuso dos partidos de suspensión por una acción violenta al margen del juego, al considerar que el futbolista no tenía posibilidad de disputar el balón en el momento del incidente, y otros dos por las protestas posteriores a la expulsión. Según el acta redactada por el árbitro Isidro Díaz de Mera, el brasileño mantuvo una actitud agresiva después de ver la tarjeta roja y tuvo que ser sujetado por sus propios compañeros. La intervención del VAR fue determinante para que el colegiado revisara la jugada y modificara su decisión inicial.
No habrá Clásico para Vinícius
El Real Madrid presentó alegaciones para intentar reducir el castigo, al considerar que las imágenes no demostraban un tirón intencionado del cabello, sino un contacto accidental durante un forcejeo entre ambos jugadores. El club también defendió que la acción se produjo mientras el balón estaba en juego y cuestionó que las protestas posteriores justificaran una sanción adicional. Sin embargo, el Comité de Disciplina rechazó los argumentos madridistas al concluir que las imágenes eran compatibles con la descripción del árbitro y que no existían pruebas suficientes para acreditar un error manifiesto en el acta.
En su resolución, el organismo explicó que el hecho de que el balón continuara en juego o de que Vinícius participara posteriormente en la misma jugada no significaba que estuviera en condiciones de disputar el esférico en el momento exacto de la infracción. Además, consideró que las protestas tras la expulsión constituían una conducta independiente y sancionable. De esta manera, aplicó los artículos 130.2 y 127 del Código Disciplinario de la RFEF, correspondientes a la acción violenta al margen del juego y a las protestas contra los árbitros, respectivamente.
La ausencia del brasileño supone un contratiempo para el Real Madrid, que afrontará una serie de compromisos sin uno de sus principales referentes ofensivos. Vinícius se perderá el duelo ante el Sevilla, el Clásico frente al Barcelona en el Camp Nou, el partido contra el Racing y el encuentro ante el Valencia. Tras conocer su expulsión, el atacante utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a sus compañeros y a la afición por haber dejado al equipo con diez jugadores. Si cumple íntegramente la sanción, podrá volver a estar disponible una vez superados los cuatro encuentros de suspensión y el parón internacional de noviembre.