 Barcelona firma el mejor inicio de temporada de su historia
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El Barcelona firma el mejor inicio de temporada de su historia

El Barça de Flick superó el arranque del equipo de Tata Martino al sumar su novena victoria seguida tras imponerse por 2-5 al Betis.

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Celebración de Lamine Yamal ante el Real Betis - EFE
Celebración de Lamine Yamal ante el Real Betis / FOTO: Agencia EFE
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El FC Barcelona ha escrito una nueva página en su historia al imponerse por 2-5 al Real Betis en el estadio de La Cartuja, en la novena jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-27. Este contundente triunfo, logrado el 17 de octubre de 2026 bajo la dirección de Hansi Flick, permite al conjunto blaugrana encadenar nueve victorias consecutivas en el campeonato doméstico desde el inicio del curso. Con ello, alcanza el mejor arranque liguero de su historia y se sitúa en solitario en la cima de una clasificación que encabeza con autoridad absoluta.

El partido ofreció un recital ofensivo de los azulgranas. Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 10 con un disparo preciso desde el ángulo; Rodri amplió la ventaja antes del descanso; Gabriel Jesus, Eric García y Dani Olmo completaron la goleada en la segunda parte. Por parte del Betis respondieron Valentín Gómez y Abde Ezzalzouli. El dominio blaugrana se tradujo en una posesión superior y en una eficacia goleadora que eleva el balance de la temporada a 39 goles a favor y solo 9 en contra tras nueve jornadas, cifras que reflejan la solidez de un proyecto que combina juventud y experiencia.

Nuevo récord histórico para el Barcelona

Hasta este encuentro, el récord interno del club pertenecía al equipo dirigido por Gerardo «Tata» Martino en la campaña 2013-14, que había sumado ocho triunfos seguidos antes de empatar a cero ante el Osasuna en la novena jornada. Aquella plantilla, con figuras como Lionel Messi, Xavi e Iniesta, acumuló 24 puntos en las ocho primeras fechas; el actual Barcelona iguala y supera esa marca. Además, el triunfo iguala el mejor inicio de toda la historia de LaLiga, un registro que ostentaba en exclusiva el Real Madrid de la temporada 1968-69, comandado por Miguel Muñoz y protagonizado por jugadores como Amancio Amaro y Paco Gento, que también había ganado sus nueve primeros encuentros.

Más allá de los números, la gesta subraya la madurez de un equipo que ya había firmado un pleno de victorias en sus primeros compromisos oficiales, un hito que no se registraba en el club desde hace más de un siglo.

Con el liderato consolidado y una diferencia de goles abismal, el Barcelona de Flick afronta el resto de la temporada con la confianza de haber dejado atrás barreras históricas. El siguiente desafío será mantener esta regularidad ante rivales de mayor exigencia, pero el mensaje está claro: este arranque no tiene precedentes en la era moderna del club.

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Celebración del Barcelona ante el Betis en La Cartuja - Agencia EFE

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