Resultado Betis vs. Barcelona - Jornada 9 LaLiga

El FC Barcelona consolidó su liderazgo en LaLiga EA Sports este sábado con una victoria contundente en su visita al Real Betis en el estadio de La Cartuja. El conjunto de Hansi Flick, que llegó invicto y en un momento de forma excepcional, controló el encuentro pese a la reacción verdiblanca y a varios momentos de polémica arbitral. Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 9 con un golazo de zurda desde fuera del área tras una doble pared con Koundé, demostrando una vez más su desequilibrio. El Betis empató en el 26’ gracias a un potente cabezazo de Valentín Gómez tras un córner, pero Rodri devolvió la ventaja al descanso (1-2) con otro remate de cabeza tras un saque de esquina de Fermín. El VAR también intervino en el primer tiempo al anular un golazo de Giovani Lo Celso por una mano previa de Cucho Hernández, decisión que provocó protestas de Manuel Pellegrini, amonestado por el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea.
La segunda parte comenzó con un ritmo frenético. Gabriel Jesus vio anulado un tanto por fuera de juego, pero se resarció inmediatamente al marcar el 1-3 en el minuto 51 tras una asistencia de Lamine Yamal. Apenas un minuto después, Abde Ezzalzouli recortó distancias (2-3) en un contraataque resuelto con un disparo desde fuera del área. La tensión se disparó cuando Facundo Bernal fue expulsado por conducta violenta en una tangana que involucró a Lamine Yamal, quien recibió tarjeta amarilla. Eric García cerró el marcador (2-4) en el 61’ tras una falta botada por Lamine que Cubarsí anticipó de cabeza para dejar al central solo ante el portero, sobre el minuto 81, Dani Olmo anotaría el definitivo 3-5.
Triunfo del Barcelona en semana del Clásico
El partido estuvo marcado por la superioridad azulgrana en posesión y ocasiones, aunque el Betis mostró carácter y aprovechó los espacios en transición. Las reclamaciones del conjunto andaluz se centraron en las decisiones del VAR y en la interpretación de algunas jugadas, mientras el Barça gestionó con madurez los momentos de mayor fricción, incluida la expulsión rival. Con este resultado, los de Flick mantienen su racha impecable de victorias y se acercan a igualar el mejor inicio histórico de LaLiga.
Esta semana se presenta exigente para el Barça. El martes 20 de octubre visitará el Parque de los Príncipes para medirse al PSG de Luis Enrique en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Cinco días después, el domingo 25, recibirá al Real Madrid en el Spotify Camp Nou en el primer Clásico de la temporada, un duelo que puede marcar el rumbo de la clasificación. Tras una victoria sólida en Sevilla, el equipo llega con confianza, pero consciente de que el calendario de octubre demanda rotaciones y máxima concentración.