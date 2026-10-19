 Sevilla estalla contra el arbitraje tras derrota en Madrid
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El Sevilla estalla contra el arbitraje tras su derrota ante el Real Madrid

El Sevilla no ocultó su enfado tras caer ante el Real Madrid y apuntó contra el arbitraje con una serie de mensajes irónicos que incluyeron una alusión a los robos.

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Conato de bronca en el partido entre Real Madrid y Sevilla por LaLiga - EFE
Conato de bronca en el partido entre Real Madrid y Sevilla por LaLiga / FOTO: Agencia EFE
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El Sevilla mostró su indignación por la actuación arbitral en la derrota por 4-1 ante el Real Madrid, este domingo en el Santiago Bernabéu, y dejó entrever su malestar con una serie de mensajes irónicos en sus redes sociales. El club andaluz cuestionó varias decisiones del encuentro, entre ellas la acción en la que el turco Arda Güler presuntamente agredió a Peque sin recibir la tarjeta roja, una jugada que también generó comentarios por parte de su entrenador, Luis García Plaza.

La polémica se trasladó a X después de que la cuenta oficial de Movistar+ elogiara el gol de Kylian Mbappé con la frase «golazo de poesía pura» y sugiriera que la acción merecía ser expuesta en el Museo del Louvre. El Sevilla respondió con una publicación en la que reclamó revisar los segundos previos a la anotación del francés: "¿Podéis rebobinar 18"? Nos gustaría ver la jugada entera", escribió, en referencia a una posible falta sobre el sevillista Konaté al inicio de la jugada.

Sevilla calificó de "robo" el partido

La entidad hispalense volvió a pronunciarse después de que el operador televisivo publicara la acción de la falta reclamada por el Sevilla. "Vaya... ¡Más de tres horas después! Habéis sido más rápidos en X que en la retransmisión", ironizó el club, que mantuvo sus críticas a la cobertura de la jugada y a las decisiones arbitrales del encuentro.

Sin embargo, fue su última respuesta la que dejó más clara la indignación sevillista. Ante el comentario de Movistar+ de que el gol de Mbappé debía "colgarlo en el Louvre", el Sevilla replicó: "Con el Prado tan cerca y os vais al que es famoso por los robos...". Con este juego de palabras, el club aludió directamente a un supuesto robo arbitral y convirtió sus redes sociales en el principal escenario de su protesta tras una derrota que estuvo marcada por la controversia.

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