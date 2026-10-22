 Previa de la etapa 1 de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala
Deportes

Guatemala abre los brazos a su máximo evento: la Vuelta Ciclística 2026

Desde este viernes 23 de octubre, la carava multicolor recorrerá las principales calles del “País de la Eterna Primavera”.

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Vuelta Ciclística a Guatemala
Vuelta Ciclística a Guatemala / FOTO: Archivo EU
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Este viernes 23 de octubre se pone en marcha la edición 65 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2026, la cual contará con más de 100 ciclistas, entre nacionales y extranjeros, para ser parte de un evento que recorrerá un total de 1,447.1 kilómetros y tendrá 58 premios intermedios (27 metas volantes y 31 premios de montaña). El evento ciclístico del año será transmitido por Emisoras Unidas de Guatemala a través de la radio convencional, radio en línea y live en TikTok y Facebook, asimismo tendrá amplia cobertura en sus distintas plataformas de redes sociales.

El ciclista colombiano Óscar Garzón, del GW Erco Shimano, campeón en la edición anterior, no estará en el evento de este 2026, por lo que la Vuelta a Guatemala tendrá un nuevo campeón.

En la lucha por ser el mejor ciclista de la carrera UCI 2.2 hay un grupo selecto de guatemaltecos que pelearán con garra y corazón a los representantes extranjeros. Gerson Toc, campeón en 2023; Mardoqueo Vásquez, monarca en 2020 y 2022; Fredy Toc, el mejor guatemalteco de la edición 2025; y Edgar Torres, respaldado por la escuadra continental Hino-One-Suzuki, son algunas piezas que destacan por el país anfitrión de la Vuelta.

Estos premios económicos se repartirán durante la 65 Vuelta a Guatemala

El máximo evento del ciclismo guatemalteco arranca este viernes 23 de octubre.

Detalles de la primera etapa

Antes de la primera etapa de este viernes 23 de octubre, la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC) lleva a cabo los últimos detalles técnicos de la competición, entre ellos, revisión de licencias, entrega de dorsales, de radios, congresillo técnico, reunión informativa para conductores de la caravana ciclística y con el colegio de comisarios.

La primera etapa de la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala se desarrollará este viernes 23 de octubre a partir de las 09:00 horas y saldrá de Guastatoya, El Progreso, con dirección a Puerto Barrios, Izabal, con un recorrido total de 215.4 kilómetros. En esta primera jornada se disputarán tres metas volante y dos premios de montaña.   

El punto de partida estará frente al parque y la Municipalidad de Guastatoya, aunque el kilómetro cero de la competición se ubicará en Ligrum, es decir, a unos 10 kilómetros de Guastatoya. 

De acuerdo a las estimaciones de los organizadores, la primera etapa terminará entre las 13:47 y 14:31 horas.   

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Altimetría de la etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 - EU Digital

Los equipos participantes

En las últimas horas, el Best PC Ecuador confirmó que, por situaciones relacionadas a salud y lesiones, declinaba su participación en la Vuelta a Guatemala 2026.

Con anterioridad, la Federación Guatemalteca de Ciclismo había informado sobre los problemas de papeleo que tuvo el equipo belga Team King of The Flemish Mountains, que tampoco será parte de este gran evento.

Baja importante y de última hora para la Vuelta a Guatemala 2026

Uno de los equipos extranjeros declinó su participación a faltas algunas horas para que inicie el evento ciclístico del año en nuestro país.

Equipos internacionales confirmados:

  • NU Colombia de Colombia
  • Colono Bikestation Kolbi de Costa Rica
  • Banco Industrial 4WD Rentacar de Honduras
  • Canel’s Java de México
  • Arenas Tlax_MEX de México
  • Pio Rico Cyclin Team de Bolivia
  • Momentum Racyng Aguaroni de Estados Unidos
  • Selección de Panamá

Equipos nacionales confirmados:

  • Hino-One-Suzuki
  • ECA Electricidad Ciclismo
  • Decorabaños Bantrab, Quetzaltenango
  • Cerámicas Castelli - Ópticas Delux - Redhook Guatemala
  • Asociación Deportiva de Sololá Intercope RL
  • Asociación Deportiva de Quiché Frank Sport Wear
  • Asociación Deportiva de San Marcos Quici
  • Copeba - Muni Toto - FAC
  • Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike Huehuetenango
  • Master Xela
Ciclista es atropellado y se perderá la Vuelta a Guatemala

La Federación de Ciclismo de Guatemala lamentó el atropello de Ervin Cux y llamó a los conductores a respetar a los ciclistas y garantizar su seguridad en las carreteras.

Recorrido oficial de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala  

NO.  RECORRIDO  KILÓMETROS 
Etapa 1, viernes 23 de octubre  El Progreso (Guastatoya)-El Rancho-Teculután-Santa Cruz-Zacapa-Gualán-Los Amates-Morales-Puerto Barrios (Izabal) 215.4
Etapa 2, sábado 24 de octubre  Morales (Izabal)-Los Amates-Gualán-Santa Cruz-Teculután-El Rancho-Guastatoya-Sanarate-San Antonio La Paz (El Progreso) 212
Etapa 3, domingo 25 de octubre Antigua Guatemala-Escuintla-Siquinalá-Santa Lucía Cotzumalguapa-San Antonio-San Bernardino-Mazatenango-Cuyotenango-Retalhuleu-Coatepeque 196.6
Etapa 4, lunes 26 de octubre San Felipe (Retalhuleu)-Coatepeque-Pajapita-Cruce La Virgen-Catarina-El Rodeo-San Rafael Pie de la Cuesta 119.3
Etapa 5, martes 27 de octubre Catarina (San Marcos)-Cruce de la Virgen-Pajapita-Coatepeque-Las Victorias-Retalhuleu-Santa María de Jesús-El Túnel-Zunil-Cantel-Las Rosas-Monumento a la Marimba-Cerro Baúl-Quetzaltenango 139.4
Etapa 6, miércoles 28 de octubre San Cristóbal-El Migrante-Autopista-Salcajá-El Migrante-Paxtocá-San Cristóbal-El Migrante (5 vueltas) Quetzaltenango-Palestina de los Altos-San Pedro Sacatepéquez (San Marcos) 147
Etapa 7, jueves 29 de octubre La Esperanza-Circuito Autopista Los Altos Quetzaltenango (5 vueltas)-Salcajá-Alaska-Nahualá-La Cuchilla-Los Encuentros-Monte Elim 140.2
Etapa 8, viernes 30 de octubre Cronoescalada: San Juan la Laguna-San Pablo-Santa Clara-Pamezabal 22.6
Etapa 9, sábado 31 de octubre Sololá-La Cuchilla-Pamezabal-La Cuchilla-Los Encuentros-Chupol-Tecpán Guatemala-Patzicía-Chimaltenango-El Tejar-Ciudad Vieja  139.1
Etapa 10, domingo 1 de noviembre  Villa Linda-Circuito Anillo Periférico (7 vueltas) 115.5

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