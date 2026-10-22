Previa de la etapa 1 de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala

Este viernes 23 de octubre se pone en marcha la edición 65 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2026, la cual contará con más de 100 ciclistas, entre nacionales y extranjeros, para ser parte de un evento que recorrerá un total de 1,447.1 kilómetros y tendrá 58 premios intermedios (27 metas volantes y 31 premios de montaña). El evento ciclístico del año será transmitido por Emisoras Unidas de Guatemala a través de la radio convencional, radio en línea y live en TikTok y Facebook, asimismo tendrá amplia cobertura en sus distintas plataformas de redes sociales.
El ciclista colombiano Óscar Garzón, del GW Erco Shimano, campeón en la edición anterior, no estará en el evento de este 2026, por lo que la Vuelta a Guatemala tendrá un nuevo campeón.
En la lucha por ser el mejor ciclista de la carrera UCI 2.2 hay un grupo selecto de guatemaltecos que pelearán con garra y corazón a los representantes extranjeros. Gerson Toc, campeón en 2023; Mardoqueo Vásquez, monarca en 2020 y 2022; Fredy Toc, el mejor guatemalteco de la edición 2025; y Edgar Torres, respaldado por la escuadra continental Hino-One-Suzuki, son algunas piezas que destacan por el país anfitrión de la Vuelta.
Detalles de la primera etapa
Antes de la primera etapa de este viernes 23 de octubre, la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC) lleva a cabo los últimos detalles técnicos de la competición, entre ellos, revisión de licencias, entrega de dorsales, de radios, congresillo técnico, reunión informativa para conductores de la caravana ciclística y con el colegio de comisarios.
La primera etapa de la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala se desarrollará este viernes 23 de octubre a partir de las 09:00 horas y saldrá de Guastatoya, El Progreso, con dirección a Puerto Barrios, Izabal, con un recorrido total de 215.4 kilómetros. En esta primera jornada se disputarán tres metas volante y dos premios de montaña.
El punto de partida estará frente al parque y la Municipalidad de Guastatoya, aunque el kilómetro cero de la competición se ubicará en Ligrum, es decir, a unos 10 kilómetros de Guastatoya.
De acuerdo a las estimaciones de los organizadores, la primera etapa terminará entre las 13:47 y 14:31 horas.
Los equipos participantes
En las últimas horas, el Best PC Ecuador confirmó que, por situaciones relacionadas a salud y lesiones, declinaba su participación en la Vuelta a Guatemala 2026.
Con anterioridad, la Federación Guatemalteca de Ciclismo había informado sobre los problemas de papeleo que tuvo el equipo belga Team King of The Flemish Mountains, que tampoco será parte de este gran evento.
Equipos internacionales confirmados:
- NU Colombia de Colombia
- Colono Bikestation Kolbi de Costa Rica
- Banco Industrial 4WD Rentacar de Honduras
- Canel’s Java de México
- Arenas Tlax_MEX de México
- Pio Rico Cyclin Team de Bolivia
- Momentum Racyng Aguaroni de Estados Unidos
- Selección de Panamá
Equipos nacionales confirmados:
- Hino-One-Suzuki
- ECA Electricidad Ciclismo
- Decorabaños Bantrab, Quetzaltenango
- Cerámicas Castelli - Ópticas Delux - Redhook Guatemala
- Asociación Deportiva de Sololá Intercope RL
- Asociación Deportiva de Quiché Frank Sport Wear
- Asociación Deportiva de San Marcos Quici
- Copeba - Muni Toto - FAC
- Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike Huehuetenango
- Master Xela
Recorrido oficial de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala
|NO.
|RECORRIDO
|KILÓMETROS
|Etapa 1, viernes 23 de octubre
|El Progreso (Guastatoya)-El Rancho-Teculután-Santa Cruz-Zacapa-Gualán-Los Amates-Morales-Puerto Barrios (Izabal)
|215.4
|Etapa 2, sábado 24 de octubre
|Morales (Izabal)-Los Amates-Gualán-Santa Cruz-Teculután-El Rancho-Guastatoya-Sanarate-San Antonio La Paz (El Progreso)
|212
|Etapa 3, domingo 25 de octubre
|Antigua Guatemala-Escuintla-Siquinalá-Santa Lucía Cotzumalguapa-San Antonio-San Bernardino-Mazatenango-Cuyotenango-Retalhuleu-Coatepeque
|196.6
|Etapa 4, lunes 26 de octubre
|San Felipe (Retalhuleu)-Coatepeque-Pajapita-Cruce La Virgen-Catarina-El Rodeo-San Rafael Pie de la Cuesta
|119.3
|Etapa 5, martes 27 de octubre
|Catarina (San Marcos)-Cruce de la Virgen-Pajapita-Coatepeque-Las Victorias-Retalhuleu-Santa María de Jesús-El Túnel-Zunil-Cantel-Las Rosas-Monumento a la Marimba-Cerro Baúl-Quetzaltenango
|139.4
|Etapa 6, miércoles 28 de octubre
|San Cristóbal-El Migrante-Autopista-Salcajá-El Migrante-Paxtocá-San Cristóbal-El Migrante (5 vueltas) Quetzaltenango-Palestina de los Altos-San Pedro Sacatepéquez (San Marcos)
|147
|Etapa 7, jueves 29 de octubre
|La Esperanza-Circuito Autopista Los Altos Quetzaltenango (5 vueltas)-Salcajá-Alaska-Nahualá-La Cuchilla-Los Encuentros-Monte Elim
|140.2
|Etapa 8, viernes 30 de octubre
|Cronoescalada: San Juan la Laguna-San Pablo-Santa Clara-Pamezabal
|22.6
|Etapa 9, sábado 31 de octubre
|Sololá-La Cuchilla-Pamezabal-La Cuchilla-Los Encuentros-Chupol-Tecpán Guatemala-Patzicía-Chimaltenango-El Tejar-Ciudad Vieja
|139.1
|Etapa 10, domingo 1 de noviembre
|Villa Linda-Circuito Anillo Periférico (7 vueltas)
|115.5