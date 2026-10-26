Previa de la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

La quinta etapa de la 65.ª Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, programada para el martes 27 de octubre, se presenta como la denominada Etapa Reina de esta edición. Con una distancia de 139,4 kilómetros, el pelotón partirá desde Catarina, en el departamento de San Marcos, y avanzará por un trazado que atraviesa la costa sur y el altiplano occidental. El recorrido incluirá el paso por el Cruce de la Virgen, Pajapita, Coatepeque, Las Victorias, Retalhuleu, Santa María de Jesús, El Túnel, Zunil y Cantel, antes de arribar a Quetzaltenango. Esta jornada combina tramos llanos o ondulados iniciales con ascensos exigentes que pondrán a prueba la resistencia de los escaladores y podrían generar diferencias importantes en la clasificación general.
A lo largo del itinerario se disputarán varios premios de montaña en los principales ascensos, especialmente en los tramos más duros hacia el altiplano, que favorecerán a los especialistas en subidas y permitirán sumar puntos en la clasificación de la montaña. Asimismo, se han previsto metas volantes en puntos intermedios del recorrido, donde los sprinters y los corredores combativos buscarán puntos adicionales y bonificaciones de tiempo. Estos premios intermedios añadirán intensidad a la etapa, obligando a los equipos a gestionar sus esfuerzos entre la lucha por las clasificaciones secundarias y la preparación para los momentos decisivos.
La Etapa Reina puede decidir la Vuelta a Guatemala 2026
Una de las novedades más relevantes de esta etapa es la modificación de la meta final. Inicialmente se había contemplado la llegada en el emblemático Cerro del Baúl, en Quetzaltenango, uno de los escenarios más tradicionales y espectaculares de la competencia. Sin embargo, los organizadores han confirmado un cambio en el punto de llegada, que ya no se situará en ese cerro. La meta se disputará en un emplazamiento alternativo dentro de Quetzaltenango, lo que altera ligeramente el perfil final y podría modificar las estrategias de ataque de los favoritos.
Con Alejandro Granados defendiendo el liderato y corredores como José David Canastuj y otros aspirantes nacionales e internacionales en liza, esta Etapa Reina se perfila como una jornada clave para reordenar la clasificación general. Los aficionados del occidente del país esperan una carrera vibrante, en la que la montaña y los premios intermedios definirán quiénes llegan con ventaja a las jornadas restantes de la Vuelta a Guatemala 2026.