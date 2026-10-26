 Resultados de la cuarta etapa - Vuelta a Guatemala 2026
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¡Nuevo triunfo cafetero! Jhonatan Chaves gana la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala

En la clasificación general, el costarricense Alejandro Granados, del equipo Colono Bikestation Kölbi, se mantiene con el maillot amarillo.

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Jhonatan Chaves gana la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala - Alex Meoño
Jhonatan Chaves gana la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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La cuarta etapa de la 65.ª Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala 2026 se disputó este lunes 26 de octubre, con un recorrido de 119.3 kilómetros entre San Felipe, Retalhuleu, y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. El ganador de la jornada fue el colombiano Jhonatan Chaves, representante del equipo Nu Colombia, quien cruzó la línea de meta tras completar una jornada marcada por los cambios de ritmo y las exigencias del trazado.

Por su parte, el costarricense Alejandro Granados, del equipo Colono Bikestation Kölbi, se mantiene al frente de la clasificación general y conserva el maillot que lo distingue como líder de la competencia. Después de cuatro jornadas, la lucha por los primeros puestos continúa abierta, con los corredores obligados a administrar sus fuerzas y aprovechar cada oportunidad para mejorar sus posiciones en una de las pruebas más importantes del calendario ciclístico nacional.

Lo que dejó la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

La jornada comenzó oficialmente a las 9:00 horas en San Felipe, Retalhuleu, y presentó el recorrido más corto en kilometraje de las primeras cuatro etapas. Sin embargo, los 119.3 kilómetros estuvieron lejos de representar un desafío menor. La caravana avanzó por distintos puntos del suroccidente guatemalteco, pasó nuevamente por Coatepeque y continuó hacia Pajapita, el Cruce de la Virgen y El Rodeo, antes de dirigirse a San Rafael Pie de la Cuesta, en San Marcos, donde quedó instalada la meta. El trayecto combinó sectores propicios para rodar a buen ritmo con tramos en los que la configuración del terreno exigió mayor esfuerzo y una estrategia cuidadosa por parte de los equipos.

A lo largo del recorrido también se disputaron tres metas volantes, ubicadas en el kilómetro 39, en Las Victorias; en el kilómetro 69, frente a la gasolinera Texaco, y en el kilómetro 88.3, en la gasolinera Shell. Estos puntos intermedios ofrecieron oportunidades para sumar unidades y protagonizar movimientos tácticos. La montaña, por su parte, tuvo un papel determinante con cuatro premios puntuables: dos de segunda categoría y dos de cuarta. Con este panorama, la cuarta etapa puso a prueba tanto la velocidad como la resistencia de los participantes, en una jornada que volvió a demostrar que cada kilómetro puede marcar diferencias en la lucha por conquistar la Vuelta a Guatemala.

La quinta etapa se llevará a cabo este martes 27 de octubre e iniciará en Catarina, San Marcos, y finalizará en el Cerro El Baúl, en Quetzaltenango. El recorrido comprenderá el cruce de La Virgen, Pajapita, Coatepeque, Las Victorias, Retalhuleu, Santa María de Jesús, El Túnel, Zunil y Cantel. Esta jornada es identificada como la etapa reina de la Vuelta a Guatemala 2026, debido a las exigencias del trazado, que culminará con un ascenso hacia el Cerro El Baúl. Se espera que sea uno de los días más importantes para los corredores que buscan disputar los primeros puestos de la clasificación general.

Metas volantes:

Primera meta volante, Las Victorias (39 k)

  1. Fredd Matute (HON)
  2. Owen Wright (USA)
  3. José Aramayo (BOL)

Segunda meta volante, Gasolinera Texaco (69 k)

  1. Fredd Matute (HON)
  2. Henry Sam (GUA)
  3. Ignacio Prado (MEX)

Tercera meta volante, Gasolinera Shell (88.3 k)

  1. Fredd Matute (HON)
  2. Owen Wright (USA)
  3. Henry Sam (GUA)

Premios de montaña:

Primer premio de montaña, La Hulera (30.4 k)

  1. Fredd Matute (HON)
  2. Santiago Cardona (COL)
  3. Fredy Toc (GUA)
  4. Andrés Mancipe (COL)

Segundo premio de montaña, Iglesia Cerro Redondo (104.5 k)

  1. Fredd Matute (HON)
  2. Óscar Fernández (COL)
  3. Fredy Toc (GUA)
  4. Luis Oses (CRC)

Tercer premio de montaña, Restaurante Donde Minches (116.2 k)

  1. Óscar Fernández (COL)
  2. Wilson Chonay (GUA)
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Jhonatan Chaves gana la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala - Alex Meoño

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