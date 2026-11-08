 Hansi Flick: “Muy satisfecho y feliz por los tres puntos”
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Hansi Flick: “Muy satisfecho y feliz por los tres puntos”

Por su parte, Diego Simeone, entrenador de Atlético Madrid, dijo que se queda con un partido extraordinario por parte de sus futbolistas.

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Hansi Flick volvió a vencer a un equipo de Diego Simeone
Hansi Flick volvió a vencer a un equipo de Diego Simeone / FOTO: EFE
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Hansi Flick, entrenador de Barcelona, manifestó este domingo, tras la victoria ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (1-2), triunfo que le mantiene en el liderato, que está "muy satisfecho" por la segunda parte realizada por su equipo y "feliz por los tres puntos".

"Sabemos de la calidad de nuestro equipo. Cuando perdimos contra el PSG y el Real Madrid estuvimos al mismo nivel. Estamos convencidos del sistema", dijo el entrenador del Barcelona.

El técnico se mostró muy satisfecho por la segunda parte de su equipo. "Hicimos un gran segundo tiempo. Los jugadores lo han hecho muy bien. Han presionado muy bien y es para estar muy contento con ellos", declaró.

Flick reconoció la importancia de ir al parón por los partidos de selecciones como líder de la Liga. "De 0 a 10, le doy una importancia de 10 el ir al parón como líderes", dijo con rotundidad.

Sobre la posición de Frenkie de Jong como lateral derecho en la segunda mitad, indicó que cuando le preguntó en otro partido si estaba dispuesto a jugar como central dijo que sí y que lo mismo le respondió esta noche como lateral. "Estaba preparado y creo que ha ayudado al equipo", señaló.

"Espero que los jugadores y los entrenadores manejen bien los minutos de los futbolistas en estos próximos partidos internacionales", concluyó.

El Barcelona remonta en el Metropolitano y refuerza su liderato

El Barça le dio la vuelta al marcador en el Estadio Metropolitano gracias al doblete de Fermín López y se llevó tres puntos clave para mantener el liderato de LaLiga.

Declaraciones de Diego Simeone

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, sobre el partido de Julián Álvarez, que "hizo un partido importante" porque "apareció en tres situaciones importantes" para su equipo.

"Apareció en las dos ocasiones ante Joan García y en la asistencia a Giuliano en el tanto. En el segundo tiempo también tuvo el centro a Baena. Es un gran jugador. Lo queremos y lo vamos a esperar. Para llegar a lo que queremos necesitamos a Julián Álvarez, si no, no llegamos", explicó.

"Me quedo con un partido extraordinario de mis futbolistas. Nada que reclamar. Presionamos en el primer tiempo bien y llevamos al rival a no estar cómodo. No tuvimos la contundencia que debimos tener y ellos son muy buenos. En esta situación ellos son muy buenos con las oportunidades que tuvieron. Orgullosos de los chicos. Muy contento del trabajo de todos", dijo Simeone sobre el partido.

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Diego Simeone, técnico del Atlético Madrid - EFE

*Información EFE.

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